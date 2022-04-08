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Başkan Doğan, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
08 Nisan 2022 Cuma 09:31
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Başkan Doğan, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
Doğan mesajında; ‘’177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatımız Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından biridir. Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için fedakârca görev yapan polislerimiz, sadece suçluyu yakalamakla değil, suçun önlenmesi noktasında da gece gündüz demeden çalışmaktadırlar.
Şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettiren Polis Teşkilatımıza müteşekkiriz.
Bu duygu ve düşüncelerle, büyük özveriyle görevlerini ifa eden, milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 177. Yıl dönümünü kutluyor, görevi başında şehit düşmüş polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum'' dedi.
Son Güncelleme: 08.04.2022 09:44
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