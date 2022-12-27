Başkan Doğan: Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve şükranla anıyorum

Başkan Doğan mesajında; Vatan - Millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin en güzel ifadesi olan İstiklal Marşı'nı Türk milletine hediye eden milli şairi rahmetle andıklarını belirterek, “Mehmet Akif Ersoy, en zor şartların, çözülmenin ve umutsuzluğun hâkim olduğu bir dönemde Millî Mücadele ruhunun canlanmasına ömrünü adamıştır. Fedakâr bir dava adamı olan milli şairimiz Mehmet Akif, her zaman duygu, düşünce ve eylemleriyle ön saflarda yer almış gerçek bir aydındır. Arzu ediyoruz ki gençlerimiz, Mehmet Akif’i her yönü ile tanısın ve Mehmet Akif hiçbir zaman hafızamızdan silinmesin, unutulmasın. Büyük şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de eserleriyle fikir dünyamızı aydınlatmaya devam edecektir. Vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla kaleme aldığı İstiklal Marşı’nı bizlere, milletimize hediye eden, Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 86. yıldönümünde rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.