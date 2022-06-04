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Başkan Doğan: "İYİ'ler İktidara Yürüyor"

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, yapılan seçim anketlerinde İYİ Partinin oy oranının her geçen gün arttığına dikkat çekerek İYİ’lerin iktidara yürüdüğünü söyledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
04 Haziran 2022 Cumartesi 00:53
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Başkan Doğan: "İYİ'ler İktidara Yürüyor"
İYİ Partiye teveccühün arttığını ifade eden İl Başkanı Kenan Doğan, “Son seçim anketleri teyit etmiştir. Anketlerde oy oranımız yüzde 21,7’ye ulaştı. Sonuçlar partimize ilginin kanıtıdır. İYİ Parti teşkilatları yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
Ülkenin seçim sürecine girdiğini belirten İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan; “Yapılan anketlerde ‘Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz’ sorusuna verilen cevaplarda partimize teveccüh olduğunu görüyoruz. Vatandaşımızın teveccühünü hissetmek bize güç katıyor. Herkes Türkiye’nin bir seçim atmosferinde olduğunu görüyor. Bizler de İYİ Parti Adıyaman il ve ilçe teşkilatları olarak yarın sandığa gidecekmişiz gibi emek harcıyoruz. Vatandaşımız çalışmalarımızı takdir ediyor. İYİ’ler iktidara yürüyor. Türkiye çok yakında hak ettiği gibi yönetilecek. AK Partiden bir memnuniyetsizlik mevcut. Anket sonuçlarına göre AK Partinin oy oranı yüzde 28,7’ye indi. Bu oran, AK Parti için son 15 yılın en düşük seviyesi. Ayrıca saha çalışmalarımızın sonuçlarını görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.
Partilerinin kurulduğu 2017’den bu yana çıkışta olduğunu belirten Doğan, “Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı vardı. İYİ Parti sosyal demokrat, milliyetçi, liberal fark etmeksizin herkesin merkezde siyaset yapma kararıyla yer aldığı bir parti. Bu çok önemli bir detay. Genel Başkanımız Sn. Akşener bu süreçte de 27 yıllık deneyimi ile partiyi yükseliş trendine oturttu. Yine Genel Başkanımız Meral hanım tarafından başlatılan ‘az kaldı’ kampanyası diğer kampanyalardan biraz farklılaşan bir kampanya... Bununla, Genel Başkanımız iktidar yürüyüşümüzün çok daha kararlı şekilde startını verdi” şeklinde konuştu.
Son Güncelleme: 04.06.2022 00:59
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