Başkan Doğan Esenyurt’ta Yapılan Saldırıyı Kınadı

Esenyurt’taki üye kayıt karavanına ve karavanda görevli olan parti üyelerine bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Gerçekleştirilen saldırıda İYİ Parti Esenyurt ilçesi Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol yaralandı.

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, konuyla ilgili açıklamasında bu tarz saldırıların İYİ Partiyi yıldıramayacağını ve korkutamayacağını dile getirerek şu ifadelere yer verdi; “Bu saldırılar iktidar yürüyüşümüzü durduramayacaktır. Partimizin üyelik karavanına yapılan alçak saldırı, ülkemizin getirildiği çirkin siyasi iklimin bir yansımasıdır. Dava arkadaşlarımıza yapılan, söyleyecek sözü, savunacak fikri olmayanların bu korkak saldırısını şiddetle kınıyorum. Ülkemizi şiddet ve nefret dilinden kurtarıp; barış, hoşgörü ve kardeşlik iklimini yeniden inşa edeceğiz. Siyaseti saldırganlık olarak bilen her türlü vandallara karşı İYİ’lik kazanacak, hukuk kazanacak, adalet ve demokrasi kazanacak. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi saldırıya uğrayan üye kayıt karavanını ziyaret ederek arkadaşlarımızın yalnız olmadığını ifade etmiş ‘Ben buradayım’ diyerek saldırganlara meydan okumuş arkadaşlarımıza da sahip çıkmıştır. Yaralanan dava arkadaşlarımıza çok geçmiş olsun diyor, parti fark etmeksizin bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını diliyorum”