Başkan Doğan'dan yeni yıl mesajı

2022 yılında ekonomik sıkıntılar, demokrasi ve hukuk uygulamalarındaki yanlışlar milleti yorduğunu ileri süren İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz için zorlu geçen 2022 yılının ardından, yeni umutlarla 2023 yılına merhaba diyoruz. 2022 yılında bir taraftan yaşadığımız ekonomik sıkıntılar diğer tarafta demokrasi ve hukuk uygulamalarındaki yanlışlar milletimizi yordu. Bu şartlara rağmen, 2023 yılına umutla bakıyoruz.

2023 yılında yapılacak seçimlerle ülkemizde Demokrasi ve Hukukun egemen olduğu, ekonomide milletimizin rahat nefes aldığı bir Türkiye’ye ulaşacağımızdan eminiz. 2023 İYİLERİN yılı, olsun. Bu duygu ve düşüncelerle sizin ve ailenizin yeni yılını kutlar, yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim."