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Başkan Doğan: “Çanakkale Zaferi'nin Milli Mücadeleye Büyük Katkısı Olmuştur”

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
17 Mart 2022 Perşembe 09:24
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Başkan Doğan: “Çanakkale Zaferi'nin Milli Mücadeleye Büyük Katkısı Olmuştur”
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Doğan, “18 Mart vatan topraklarını korumak için varını yoğunu ortaya koyan bir milletin bağımsızlığı için neler yapabileceğinin tüm dünyaya kanıtıdır” dedi.

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan mesajında, “Bugün Çanakkale Zaferimizin 107. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Dünya tarihini değiştiren bir savunmaya sahne olan Çanakkale Zaferi'nin milli mücadeleye büyük katkısı olmuştur. Çanakkale Deniz Zaferi, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihidir. Bu tarih, başarılarla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici ve en parlak sayfalarından biridir. Bağımsızlığımızın simgesi, şehit ve gazi atalarımızın emaneti olan güzel yurdumuzu, Cumhuriyetimizi, millî değerlerimizi, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak temel sorumluluğumuzdur. Türk Milleti özgürlüğüne ve bağımsızlığına olan inancıyla birlik ve beraberlik içinde tüm olumsuz şartlara rağmen büyük bir zafere imza atmış, tüm dünya Çanakkale’nin geçilmez olduğunu anlamıştır. Kazanılan sadece bir zafer değil, gelecek nesillerinde kaderi olmuştur. Çanakkale, canı pahasına tüm düşmanlara karşı vatan topraklarımızı savunan, korkuya esir olmayan inançla, akılla, imanla kimseye boyun eğmeyen, canını veren fakat bir karış toprak vermeyen Türk ordusunun bize bıraktığı emanettir. Bizim yapmamız gereken ise mukaddes vatan toprağının ve şanlı bayrağımızın korunması için verilen mücadeleyi millet olarak anlamak ve gelecek nesillere şanlı destanımızı aktarmaktır. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan
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