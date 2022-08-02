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Başkan Doğan: “Badem Üreticileri Hükümetten Müjde Bekliyor”

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Adıyamanlı badem üreticilerinin hükümetten müjde beklediğini ifade ederek badem alım fiyatının asgari 30-35 TL olması gerektiğini söyledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
02 Ağustos 2022 Salı 11:03
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Başkan Doğan: “Badem Üreticileri Hükümetten Müjde Bekliyor”

Adıyamanlı badem üreticilerimizin bölgemizde fiyat konusunda büyük bir belirleyici olan Tarım Kredi Kooperatifinin fiyat açıklamasını beklediğini dile getiren Doğan; “Küresel İklim değişikliği ve bölgede yaşanan dolu yağışı gibi doğal faktörlerin çiftçilerimizi çok zor duruma düşürmesine ve binbir emekle yetiştirdiği bademde yüksek girdi maliyetleri olmasına rağmen çiftçilerin pes etmeden badem yetiştiriciliğine devam etmektedir. Türkiye’de ekim alanı bakımından birinci sırada olan ilimiz ve bademde yüzde 80 dışa bağımlı olan ülkemiz girdi fiyatlarını göz önüne alarak hasada başlayacak. Ancak Adıyamanlı badem üreticilerimiz hükümetten müjde bekliyor. Çünkü don sebebiyle zarar gören badem üreticileri zarar ziyanın karşılanması konusunda beklediği desteği göremeyince hayal kırıklığına uğramıştı. Bu defa badem fiyatlarının belirlenmesi hususunda hayal kırıklığı yaşamak istemiyor. Asgari 30-35 TL taban fiyat bekleyen çiftçiler bu fiyatın altında bir fiyatın belirlenmesi halinde ekonomik anlamda çok sıkıntı çekeceğini beyan ediyorlar. Bölgenin Ziraat Odaları ile yapılan görüşmelerde çiftçinin temel beklentisinin asgari 30-35 TL olduğunu dile getiriyorlar. Zaten bütün tarım girdilerinin bu kadar pahalı olduğu bir dönemde daha düşük bir fiyat belirlenmesi çiftçinin yeni bir çıkmaza ekonomik buhranı gireceğini ve böylece önümüzdeki dönem badem bahçelerinin bakımını bile yapmakta zorlanacağını hatırlatıyorlar. Üreticilerimiz mağdur edilmemesi için bir an önce Tarım Kredi Kooperatifi fiyatlarını çiftçilerimizin beklentileri dahilinde açıklamalı”

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