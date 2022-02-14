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Başkan Doğan: Adıyaman'a hiç bir şey veremediniz bari baraj sebebiyle köylüleri mağdur etmeyin

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Koçali ve Gömikan Barajlarının yapımından dolayı boşaltılması planlanan köylüleri mağdur etmeyin diyerek yazılı açıklama yaptı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
14 Şubat 2022 Pazartesi 11:47
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Başkan Doğan: Adıyaman'a hiç bir şey veremediniz bari baraj sebebiyle köylüleri mağdur etmeyin

Başkan Kenan Doğan açıklamasında; “Gerek Koçali gerekse Gömikan Barajlarından dolayı boşaltılması planlanan köy halkı nereye iskân edilecek. Bu konuda bir çalışma var mı? Yoksa kim nereye gidecekse gitsin bizim bir planlamamız yoktur mu diyorsunuz. İktidarın vatandaşlarımıza her alanda yaptığı artık zülüm haline almıştır. Adıyaman 20 yıldır yatırımlarda altın çağını yaşıyor diyenlerin gerçekten Adıyaman’da mı? Yoksa başka bir ilde mi yaşadığı konusunda gerçek manada tereddütlerim var. Düşünebiliyor musunuz 20 yılda Adıyaman‘a ilişkin istihdam yaratmak üzere hiçbir proje planlanamamış uygulamaya konulamamış daha doğrusu sonuç alınamamış. Eğer bizim bilmediğimiz ama ilgililerin bildiği İstihdam yaratıcı ve Adıyamanlı vatandaşlarımızın çalışarak evine ekmek götürdüğü bir sanayi tesisi varsa lütfen bizleri de bilgilendirirseler bizde haklarını teslim ederiz ve böylece vebale de girmemiş oluruz. Özel sektörün yaptığı yatırımları hükümetin yaptığı yatırım olarak görüyorsalar o konu başka bir platformda tartışılabilinir. Vatandaş geçim sıkıntısı içerisinde inim inim inlerken bütçelerine yüzde yüz, yüzde yüzellileri aşan Elektrik ve doğalgaz ile bir yıl içerisinde 2,5-üç katına çıkan akaryakıt fiyatları halkımızın canından bezmesine sebep olmuştur. Bu problemler genel olurken Adıyaman’a Özel mutlak surette halledilmesi gereken en büyük problemi sulama projeleridir. Bu bağlamda gerek Gömikan gerekse koçali barajlarının bitirilmesine ilişkin ödenek ve çalışma durumu ne? Ayrıca gövde ve su toplanma havzasındaki yerleşim yerlerinin kamulaştırılması ne durumda. Yıllardır burada yaşayan vatandaşlarımızın nereye ikamet ettirilecekleri hususu bir türlü sonuçlandırılamamıştır. Ya bir yer gösterip oraya taşınmaları sağlanmalıdır ya da gerçek manada değeri neyse o bedeller ödenip sonrasında da TOKİ veya Başka bir yolla konut sahibi edilmeliler ve hayatlarını idame etmeye yönelik iş temin edilmelidir. Topraklarından koparılan bu insanlar gittikleri yerde ne ekecekler ne biçecekler neyle geçinecekler bunun hesabını yaptınız mı? Yapmadıysanız bu vebali kim taşıyacak. Hazineye ait binlerce dönüm arazi var neden oralar burada mağdur edilen insanların kullanımına açılarak hem tarım arazisi olarak kullanılması hem de oraya yerleşmeleri sağlanmıyor. Maksat ne? Asıl maksat bu insanları o bölgeden boşaltarak her biri bir başka ile veya ilçeye yerleşmesini sağlamak mı acaba? Burada Adıyaman halkının bilmediği ne var?. Varsa bir sıkıntı neden açıklanmıyor. Yazıktır günahtır Bu konuda mağdur olan 6-7 köyde yaşayan insanlarımızın problemleri derhal masaya yatırılmalı ve en makul çözüm neyse o uygulanmalıdır. Aksi taktirde bu vebalin altından kalkamazsınız bizden söylemesi.” Dedi.

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan
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