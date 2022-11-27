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Başkan Diler: Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle değerlendirmede bulundu.

27 Kasım 2022 Pazar 12:14
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Başkan Diler: Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok

Parti binasında düzenlenen açıklamaya  AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partiler katıldı.
Toplanan partililer adına açıklamada bulunan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, tek bir kadına yönelik şiddete tahammüllerinin olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.
"Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok"
Kadına şiddet insanlığa ihanet olduğunu belirten Diler,"Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur.Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik.2003 yılında aile mahkemelerini biz kurduk.2004 yılında Anayasa’ya kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir maddesini biz getirdik.2005 yılında Türk Ceza Kanunu ile ‘töre’ ve ‘namus’ nedeniyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamına aldık, TCK’da aile içi şiddet ve cinsel suç tanımını biz yaptık.2010 yılında kadın-erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek “pozitif ayrımcılık” ilkesini Anayasa’da düzenledik. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa’da, TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. İyi hâl ve tutuklama şartlarını yeniden düzenledik, kadına yönelik şiddetin cezalarını artırdık. Nikâhlı eşe karşı işlenen suçu boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa’da, TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. İyi hâl ve tutuklama şartlarını yeniden düzenledik, kadına yönelik şiddetin cezalarını artırdık. Nikâhlı eşe karşı işlenen suçu boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. TCK’da yapılan son düzenlemelerle erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda “iyi hâl uygulamasını” kaldırdık ve kadına şiddeti “katalog suç” kapsamına aldık. Artık takım elbise giyen, kravat takanlar takdir indirimi gerekçesinden faydalanamıyor. Fiziksel veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemlerini suç kapsamına aldık. Yine talep etmeleri hâlinde şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat hizmeti sağlayarak her koşulda yanlarında olduğumuzu hissetmelerini sağlıyoruz.2013 yılında kurulan ŞÖNİM’leri (Şiddet İzleme Merkezleri) yaygınlaştırarak 81 ilde 1 milyonun üzerinde kişiye ulaştık."dedi.
 “Şiddeti olumlayan zihniyete karşı omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz”
Şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadeleyi sürdüreceklerini aktaran Diler, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri KADES (Kadın Acil Destek) Mobil Uygulamasını hayata geçirdik. KADES Uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi, 300 bini aşkın kişi ise ihbarda bulundu. Kadına Yönelik Şiddetin 7 Gün 24 Saat takip edilebilmesi ve kadının etkili şekilde korunabilmesi adına Elektronik Kelepçe Uygulamasını 2015’te yine AK Parti olarak biz hayata geçirdik.2011 Yılı’nda ise İş yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mobbing) Genelgesi’ni düzenledik ve mobbing suç kapsamına aldık. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz.“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde bir kez daha ifade ediyoruz ki; şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz"
Açıklamanın ardından parti üyeleri dağıldılar.

 

Kaynak: PHA
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