Başkan Diler: Diyarbakır Anneleri terör örgütünün kimyasını bozdu

Oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Akar, oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı kararlı mücadele sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu. Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ve yurdun dört bir yanından gelen diğer ailelerin de eyleme katılmasıyla sayı her geçen gün artarak 234'e ulaştı.

Annelerin eylemiyle 32 aile terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbeti 3'üncü yılında oturma eyleminin yıl dönümünde aileler, "Teröre Geçit Yok, PKK'ya Lanet Yürüyüşü" düzenledi.

Düzenlenen yürüyüşe ve desteğe AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“Annelerin cesaretine yenileceksiniz”

Ziyarette konuşan AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, “Silahları olmadan şiddet uygulamadan terör örgütünün kimyasını bozan, cesur ve vakur duruşlarıyla, kaçırılan evlatlarını terör örgütünden bir bir söküp alan Diyarbakır Annelerinin direnişi 3. yılına giriyor. Annelerin cesaretine yenileceksiniz. Diyarbakır annelerimizi ziyaret ederek haklı davalarına ortak olduk. Onların sesi olmaya devam edeceğiz. Evlatlarının istikbaliyle oynayanlar bilsinler ki bu onurlu mücadelenin, haysiyetli direnişin yanındayız" dedi.