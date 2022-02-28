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Başkan Diler: AK Parti, tüm darbe faillerinin yargılanmasını sağlamıştır

28 Şubat sürecinin 25'inci yılı nedeniyle açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, 28 Şubat süreci, demokrasiye ve sivil siyasete yönelik bir suikast olduğunu söyledi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 19:39
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Başkan Diler: AK Parti, tüm darbe faillerinin yargılanmasını sağlamıştır

"Aziz milletimizin feraseti ve basireti ile çatışma beklentisi boşa çıkmıştır"
28 Şubat sürecinin 25'inci yılı nedeniyle değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler,"Türkiye siyasal tarihi, ne yazık ki darbelerin ağır bedelini ödemiş travmalarla dolu siyasal ve toplumsal bir geçmişe sahiptir. Yaşanan her darbe Türkiye'yi daha da geriye götürmüş, demokrasi kesintiye uğramış, özgürlükler askıya alınmıştır. 99 yıllık Cumhuriyet tarihimizde 27 Mayıs 1960’da başlayıp 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine kadar ki süreç, milletimize ve demokrasimize yönelen suikastlardır. 28 Şubat darbesi de demokrasi tarihimize ‘postmodern darbe’ olarak geçen karanlık bir dönemdir. Milletin vicdanında derin yaralar açan 28 Şubat süreci, demokrasiye ve sivil siyasete yönelik bir suikast olarak gerçekleşmiş, milletin iradesine olduğu kadar kalkınma çabasına da engel olmuş gerici ve ilkel bir tertiptir. 28 Şubat’ta kadınların ve kız çocuklarının en temel hakkı olan eğitime erişimine acımasızca set koyanlar, bugün kimseye kadın hakları dersi vermeye kalkmasınlar. "Bin yıl sürecek." dedikleri 28 Şubat’ın failleri, kız çocuklarının okulların kapısında akıttıkları gözyaşlarında boğulmuşlardır. Darbe sonrası yaşanan kriz, ülkemizin çok değerli yıllarına mal olurken devlet ve millet arasında çatışma çıkarmak isteyenler için zemin hazırlamıştır. Ancak aziz milletimizin feraseti ve basireti ile çatışma beklentisi boşa çıkmıştır.  Birtakım siyasi mühendislik projeleri ile Türk siyasetini manipüle etmeye çalışan 28 Şubatçılara en büyük dersi 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimde “Yeter,  söz de karar da milletindir." diyerek AK Parti’yi iktidara taşıyan milletimiz vermiştir."dedi.
"Her türlü müdahaleye en sert karşılığı aziz milletimizle birlikte vereceğiz"
AK Parti, 12 Eylül başta olmak üzere tüm darbe faillerinin yargılanmasını sağladığını hatırlatan Diler, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Aziz milletimiz, büyük ve güçlü Türkiye’yi hedef alan darbelere tıpkı 28 Şubat ve 15 Temmuz’da olduğu gibi her zaman dur diyecek ve taviz vermeyecektir. Milletimizin her seçimde büyük teveccüh gösterdiği AK Parti, 12 Eylül başta olmak üzere tüm darbe faillerinin yargılanmasını sağlamıştır. Yeni yönetim sistemimizle siyasal yapımız güçlendirilerek vesayet tümüyle yok edilmiştir. Böylece demokrasimiz, tarihindeki kara lekelerden kurtarılarak vatandaşlarının eşit haklara sahip bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu duygularla ülkemizin demokrasisinde büyük yaralar açan 28 Şubat’ı 25.  yılında bir kez daha kınıyoruz. Siyasi mühendislik projeleri ile Türk siyasetini manipüle etmeye çalışanlar şunu bilsin ki, Sayın Genel Başkanımız,  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da, millet iradesinin saygınlığına asla gölge düşürmeyecek ve demokrasimize yapılan her türlü müdahaleye en sert karşılığı aziz milletimizle birlikte vereceğiz."

 

Kaynak: PHA
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