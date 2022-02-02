Galeriler Yazarlar
Adıyaman 6
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,018.18
ALTIN
778.08
DOLAR
13.46
STERLİN
18.23
EURO
15.20

Başkan Dağtekin’den Regaib Kandili mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Regaip gecesinin, içinde bulunduğu Recep ayı, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan bir ay olduğunu hatırlatarak, vatandaşların Üç Aylar’ı ve Regaib Kandilini kutladı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 11:44
7 Okunma
Başkan Dağtekin’den Regaib Kandili mesajı

Mesajında mübarek üç ayların Müslümanlar için manevi hazın zirve yaptığı, sevinç ve mutluluk ayları olduğunu ifade eden Dağtekin  "Recep ayı içerisinde bulunan Regaib Kandili, Rabbimizin rahmetinin, affının ve lütfunun yağmur gibi insanlığa yağdığı müstesna günlerdendir" dedi.
Regaip Kandil'inin, aynı zamanda Recep, Şaban ve Ramazan aylarının da müjdecisi olduğunu hatırlatan Başkan Dağtekin,"Recep, Şaban ve Ramazan ayları yüce Rabb'mizin biz  kullarına verdiği büyük bir müjde, büyük bir fırsattır. Bu mübarek aylar içerisinde idrak edeceğimiz  4 kandille kendimizi tövbeye yönlendireceğiz. Fahri Kâinat Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) duasında üç ayların önemini şöyle ifade etmiştir: ‘Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur’. Yine Allah Resulü, bu ayların ehemmiyetini anlatmak için; ‘Receb Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan da ümmetimin ayıdır’ diye buyurmuştur. Yüce Rabbim, bu mübarek aylardan Receb’i, inananlar kendisine yönelsin diye Regaib ve Mirac gecesiyle taçlandırmıştır. Şaban ayının tacı olan Berat gecesi ise, bir kurtuluş vesilesi olarak kılınmış, biz müminlere gaflet esaretinden beraat etme fırsatı olarak sunulmuştur. Ramazan ayı ise, mübarek Kadir gecesiyle hikmetlendirilmiş ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu buyurulmuştur. Görüldüğü üzere; rahmeti ve merhameti sonsuz olan Yüce Allah, aslında Üç Aylar’ı bizlere her iki cihanda da kurtuluşa giden yol olarak tayin etmiştir. Bu mübarek aylar ve  geceler, geçmişi değerlendirmek, geleceğimize yön vermemiz açısında da son derece önemlidir."dedi.
Kulluk bilinciyle bu gece, ilahi rahmeti kazanacak ibadetler yapılması gerektiğini belirten Dağtekin, mesajında şunları ifade etti:
"Cenab-ı Hakk’ın rahmet yüklü mesajı Kur'an-ı Kerim’i  daha iyi anlamaya çalışıp, İki cihan serveri sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (s.a.s)’in hayatını ve ahlakını rehber edinmemiz gerekiyor. Bu gece, ilahi rahmeti kazanacak ibadetler yapmamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız için de bir nimet vesilesi olduğunu unutmamalıyız.   Rabbimden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek üç aylarlar ve Regaip Kandili  hürmetine her türlü felaketten, afetten, bela ve  müsibetten , son iki yıldır içinde bulunduğumuz koronavirüs salgınından kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizin, İslam dünyasının Regaib Gecesi’ni kutlar, mübarek üç ayların hayırlar getirmesini dilerim. Rabbim sağlık, huzur ve esenlik içinde Ramazan’a ulaşmayı nasip etsin"  

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 02.02.2022 12:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’li Binzet: Böylesine bir çocuk istismarı ilk kez görüldü
CHP’li Binzet: Böylesine bir çocuk istismarı ilk kez görüldü
Milletvekili Tutdere’den SMA hastalarının tedavisi için önemli kanun teklifi
Milletvekili Tutdere’den SMA hastalarının tedavisi için önemli kanun teklifi
Başkan Dağtekin: Hizmet siyaseti, vatandaşımızın her anında yanında olmaktır
Başkan Dağtekin: Hizmet siyaseti, vatandaşımızın her anında yanında olmaktır
Başkan Dağtekin: Tüm gücümüz ile halkımızın yanındayız
Başkan Dağtekin: Tüm gücümüz ile halkımızın yanındayız
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: 2021 yılı itibariyle 223 yeni firma 20 bin istihdam hedefi ile yatırım teşvik belgesi aldı - Videolu Haber
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: 2021 yılı itibariyle 223 yeni firma 20 bin istihdam hedefi ile yatırım teşvik belgesi aldı - Videolu Haber
Aydın: Devletimizin tüm olanaklarını halkımız için seferber ettik - Videolu Haber
Aydın: Devletimizin tüm olanaklarını halkımız için seferber ettik - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Kapalı olan köy yollarının açılması için yetkililere çağrıda bulundu
Milletvekili Tutdere Kapalı olan köy yollarının açılması için yetkililere çağrıda bulundu
Milletvekili Tutdere: İktidarın beceriksizliğinin faturası işverenlere kesildi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: İktidarın beceriksizliğinin faturası işverenlere kesildi - Videolu Haber
Başkan Aydın: Milletimiz algı operasyonlarının yanında değil, hizmet siyasetinin yanında
Başkan Aydın: Milletimiz algı operasyonlarının yanında değil, hizmet siyasetinin yanında
AK Parti Adıyaman teşkilatından suç duyurusu
AK Parti Adıyaman teşkilatından suç duyurusu
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Yatırım müjdesi verenler ödenek ayırmayı unutmuşlar
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Yatırım müjdesi verenler ödenek ayırmayı unutmuşlar
HDP üyelerinden Canan Işık açıklaması
HDP üyelerinden Canan Işık açıklaması
Başkan Aydın: Hukuk nezdinde gereği yapılacak ve millet vicdanın da mahkum olacaktır
Başkan Aydın: Hukuk nezdinde gereği yapılacak ve millet vicdanın da mahkum olacaktır
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den dayanışma mesajı
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den dayanışma mesajı
Başkan Dağtekin: Bu zehirli dil hak ettiği karşılığı bulacaktır
Başkan Dağtekin: Bu zehirli dil hak ettiği karşılığı bulacaktır
CHP'li Bozat: Adıyaman'da esnaf perişan
CHP'li Bozat: Adıyaman'da esnaf perişan
CHP'li Tutdere: Ertelemeye ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır
CHP'li Tutdere: Ertelemeye ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Çelikhan'da gaz bitti, CHP'li Tutdere isyan etti
Çelikhan'da gaz bitti, CHP'li Tutdere isyan etti
CHP’li Binzet: Vatandaşı elektrik faturaları çarptı
CHP’li Binzet: Vatandaşı elektrik faturaları çarptı
CHP'li Buluş: Meteoroloji günler öncesinden uyardı, Adıyaman’ın yetkilileri ise film izler gibi bekledi
CHP'li Buluş: Meteoroloji günler öncesinden uyardı, Adıyaman’ın yetkilileri ise film izler gibi bekledi
Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den Köylüyü Rahatlatacak kanun teklifi
Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den Köylüyü Rahatlatacak kanun teklifi
Başkan Dağtekin, Yol açma çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber
Başkan Dağtekin, Yol açma çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber
CHP’li Binzet: Suçlu yine AK Partili Ünal’a 'İşsizim' diyen vatandaş oldu
CHP’li Binzet: Suçlu yine AK Partili Ünal’a 'İşsizim' diyen vatandaş oldu
Binzet: Suçlu Yine Ak Partili Ünal'a "İşsizim" Diyen Vatandaş Oldu!
Binzet: Suçlu Yine Ak Partili Ünal'a "İşsizim" Diyen Vatandaş Oldu!
CHP İl Başkanı Burak Binzet'ten EYT açıklaması - Videolu Haber
CHP İl Başkanı Burak Binzet'ten EYT açıklaması - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Bilgilerimizi doğru kaynaklardan alalım muhalefetin tamamına tavsiyemdir - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Bilgilerimizi doğru kaynaklardan alalım muhalefetin tamamına tavsiyemdir - Videolu Haber
Milletvekili Aydın: Tütünü yasaklayan zihniyet ile CHP zihniyeti aynı zihniyettir
Milletvekili Aydın: Tütünü yasaklayan zihniyet ile CHP zihniyeti aynı zihniyettir
AK Parti'li Ünal: Bu ülkenin tam bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz - Videolu Haber
AK Parti'li Ünal: Bu ülkenin tam bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz - Videolu Haber
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Ağbaba: Tütün AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı’nın turnusol kağıdıdır - Videolu Haber
Ağbaba: Tütün AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı’nın turnusol kağıdıdır - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim