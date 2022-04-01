Başkan Dağtekin’den Ramazan ayı mesajı - Videolu Haber

On bir ayın sultanı Ramazan’ı bir kez daha karşılıyor olmaktan büyük bir huzur ve mutluluk duyulduğunu ifade eden Dağtekin,"Rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek ay, tüm sıkıntılarımızın geride kalmasına, hususen de karşı karşıya olduğumuz salgın illetinden kurtulmamıza, tüm dünyayı etkileyen küresel krizin yanı sıra, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın bitmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayı hepimize hayır, huzur ve bereket getirsin"

Son iki yılın Ramazan ayının manevi atmosferini pandemi şartlarının gölgesinde geçirdiklerini anımsatan Başkan Dağtekin,"Her ne kadar salgından kaynaklı kısıtlamalar söz konusu olsa da bu doğrultuda bizler bu zaman dilimi içerisinde yardımlaşma ve dayanışmayı imkânlar ölçüsünde idrak etmeye çalıştık. Ancak bu yıl pandemi seyrinin zayıflamasıyla birlikte inşallah tüm teşkilatlarımızla iman, ihlas ve merhameti kendimize rehber edinerek bu manevi atmosferi vatandaşlarımızla birlikte en güzel şekilde yaşayacağız. Genel Merkezi’mizin talimatları doğrultusunda tüm hazırlıklarımızı yaptık. Elbette yine maske, mesafe ve temizlik gibi tedbirlere riayet ederek organizasyonlarımızı ve etkinliklerimizi yapma gayretinde olacağız. Cenab-ı Allah , bizleri bu rahmet ikliminin feyzinden ve bereketinden nasiplenenlerden eylesin. Yüce Rabbim tutacağımız oruçlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul, dualarımızı, hayır ve hasenatımızı makbul eylesin. Mevla, bu mukaddes zaman dilimini, zorda ve darda olan tüm din kardeşlerimiz için inşirah kapısı, ümmetin selameti için de vesile kılsın inşallah. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan ayı hepimize hayır, huzur ve bereket getirsin. Bu ayın manevi ikliminde kendi kemâlimize doğru yürümek nasibimiz olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Adıyamanlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam Âlemi’nin mübarek Ramazan ayını yürekten kutluyorum. Bu mübarek ayın hepimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

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