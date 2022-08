Başkan Dağtekin’den '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlama mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımlayarak 30 Ağustos tarihe altın harflerle yazılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin, şanlı tarihin kahramanlık sayfalarından sadece birisi olduğunu ifade ederek ,"Asil milletimiz 1071’den bu yana kutlu, mukaddes ve muazzez bir davanın sancaktarı olmuş ve arkasında kahramanlıklarla dolu şanlı bir tarih olarak bizlere bırakılmıştır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi de, işte bu kutlu davanın ve şerefli tarihimizin mihenk taşlarından birisidir" dedi.

Başkan Dağtekin mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos 1922’de Türk milleti, boyunduruk kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Batılı ve emperyalist güçler, içerideki ve dışarıdaki uzantıları, asırlarca hep aziz milletimizi tarih sahnesinden silmenin, esaret altına almanın ve hürriyetimize pranga vurmanın hayalini kurdular. Ancak aziz milletimizin feraseti, basireti ve cesareti sayesinde her seferinde bu tür tuzaklar ve oyunlar bozguna uğradı, her seferinde düş kırıklığı yaşadılar. Ama buna rağmen yılmadılar, bıkmadılar, usanmadılar. Yıllarca çeşitli kurgular yaptılar, bu kurguları için sürekli kuklalar buldular. Bugün de yine aynı yol ve yöntemlerle milleti sağduyudan uzaklaştırmak, kardeşi kardeşe kırdırma gayreti içerisindeler. Ancak şunu bilmeliler ki; bu oyunlara ve bu tuzaklara milletimiz asla prim vermeyecektir. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi karşısında milletimizin ortaya koyduğu tavır, bu topraklarda ‘Büyük Taarruz’ ruhunun ne kadar diri olduğunun ifadesidir. Ülkemizi kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini bozguna uğratarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde mücadelemiz sürecektir. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş olan toprakları bugüne kadar hain emellere uğratmamış olan aziz milletimiz, sarsılmaz imanı ve inancıyla duruşunu asla bozmayacaktır. Vatanına, bayrağına ve toprağına sevdalı olan bu millet, hürriyetine, istiklal ve istikbaline, huzur ve istikrarına dikilen gözleri hiç tereddüt bile etmeden söndüreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak; üç tarafımızı çevreleyen denizlerde Mavi Vatan’ı koruma ve savunma kararlılığımız, bağımsız ve güçlü Türkiye’nin somut birer göstergesidir. En büyük ilham kaynağı şanlı tarihimiz, en önemli motivasyonu ise aziz milletimizin büyük desteği ile ; 21 yıldır bu ruh ve tarih şuuruyla ülkemizi geleceğe taşıyoruz. Ekonomik kalkınmadan eğitime, sosyal hizmetlerden diplomasiye, yerli üretimden çalışma hayatının iyileştirilmesine kadar, her alanda güçlü ve büyük Türkiye idealini hayata geçiriyoruz. 30 Ağustos; şüheda kanlarıyla yoğrulmuş olan bu toprakların işgalden; hürriyetine sevdalı olan necip milletimizin esaret altına alınmaktan kurtulduğu gündür. Birlik ve beraberliğimiz daim, ülkemiz ve milletimiz ilelebet kaim kalsın. Milli Mücadeleyi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlüğünü kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını bize miras bırakan kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır. Bu duygu, düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.”

Kaynak: PHA