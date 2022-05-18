Başkan Dağtekin’den '19 Mayıs' mesajı

Başkan Dağtekin mesajında 19 Mayıs’ın milli olduğu kadar sarsılmaz bir mücadelenin Türkiye tarihine düşülen bir kaydı olduğunu ifade ederek,"19 Mayıs; ihanete ve işgale karşı, gaflet ve dalalete karşı necip milletimizin sergilediği emsalsiz bir duruş ve paha biçilemez milli bir tarihin adıdır. Aziz milletimiz tarih boyunca haçlı zihniyetinin yanı sıra bu zihniyetin içte ve dıştaki tüm taşeronlarıyla sürekli karşı karşıya kalmış ve hep bir mücadele içerisinde olmuştur. Bu öyle bir mücadele ki, günümüzde bile devam etmekte, 19 Mayıs yolculuğuyla bozguna uğratılan karanlık güçler, milletimizi bölüp parçalamak amacıyla her türlü hain girişime bugün bile kalkışabilmektedirler. Ama bilmeliler ki; bu millet şanlı tarihi boyunca istikbal ve vatan aşkından bir an olsun vazgeçmemiş ve bu sevdasını gönlüne ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ şiarıyla nakşetmiştir"dedi

"Recep Tayyip Erdoğan gençlerimizi hep ön saflarda olmasını isteyen bir liderdir"

İstiklal mücadelesinin sembolü olan 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğin teminatı ve umudu olan gençlere verilen önemin göstergesi olduğunu vurgulayan Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz, tarihsel süreçte yaşananları asla unutmamalı ve yarınların yol haritasını dünlerden mutlaka ibretler alarak hazırlamalıdır. Ve yine gençlerimiz, kendilerine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin aslında yüzlerce yıllık bir devlet tecrübesine sahip olduğunu asla unutmamalı; milli şuur, milli bilinç ve milli ahlak ilkelerinden asla taviz vermemelidir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerimize verdiği önem sadece sözle değil fiiliyatta da gençlerimizi hep ön saflarda olmasını isteyen bir liderdir. Bunun en somut göstergelerinden biri de AK Parti olarak ülkemizde seçilme yaşını da 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyor olmamızdır. Gençlerimizin bu vatan topraklarını ve özgürlüğümüzü bizlere canları pahasına bırakan kahramanların mücadelesinden güç alarak ülkemizi daha ileriye taşıyacaklarına inancımız tamdır. Hedefimiz, ülkemizin en büyük zenginliği ve güç kaynağı olan gençlerimizi, çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirerek geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Bizler, tüm imkanlarımızla kendilerine destek verdiğimiz gençlerimizin, ecdad yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Allah’ın izniyle bundan sonra da gözümüz arkada kalmayacak ve emanet bundan sonraki yıllarda da sürekli ehlinde kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."