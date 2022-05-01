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Başkan Dağtekin’den '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Dağtekin, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla yazılı açıklama yaparak kutladı.

01 Mayıs 2022 Pazar 10:22
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Başkan Dağtekin’den '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

Mesajında 1 Mayıs’ın, 2008 yılından bu yana da Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlandığını hatırlatan Başkan Dağtekin,"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi kardeşlerimizin sendikal hakları ve yaşam standartları açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Kurucu sendika başkanlığı yaptığım dönemlerde emekçilerimizin, çalışanlarımızın alın terinin ve hangi şartlarda çalıştığını çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak her zaman onların lehine olacak çalışmaların içerisinde olduk. AK Parti İl Başkanı olarak sürekli olarak işçilerimizin çalışma hayatıyla ilgili mevcut sorunlarını, emekçilerimiz, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte karşılıklı diyalog içerisindeyiz. Yine AK Parti iktidarı olarak bugüne kadar İşçi kardeşlerimizin sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları, emeklerinin tam karşılığını almaları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Ülkemizin ve demokrasimizin kalkınması, çalışma hayatımızın içinde bulunduğu koşullarla doğru orantılıdır. Dünya ekonomileri sıralamasında her geçen gün daha da üst basamaklara çıkan Türkiye son 20 yılda kendi çalışanının, işçisinin ve emekçisinin hayat standartlarını daha da yükseklere taşımaktadır. Emekçi kardeşlerimizin alınlarından akan her bir damla ter, bizim için mücevher değerindedir. Emeği böylesine kıymetli olan emekçi kardeşlerimizle şehrimize, ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün Adıyaman için ürettiğimiz her hizmette ve attığımız her adımda çalışan kardeşlerimizin katkısı, payı ve çok kıymetli emekleri bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi; işçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek, işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Bu vesileyle çalışma hayatında yer alan tüm hemşehrilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü canı gönülden kutluyor, başta mesai arkadaşlarım olmak üzere ilimizdeki tüm işçi kardeşlerime çalışma hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: PHA
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