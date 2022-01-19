Başkan Dağtekin, Yol açma çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Güneydoğu Anadolu’da kar yağış uyarısında rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulunmuştu. Akşam saatlerde başlayan kar yağışının ardından ket kısa sürede beyaza bürünürken, AK Parti Adıyaman İl Başkan Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, çalışmaları sahaya incerek incelemede bulundu.

"Yoğun gayretiyle yolda mahsur kalmaktan kurtuldular"

Adıyaman-Kahta karayolunda yapılan çalışmaları inceleyen AK Parti Adıyaman İl Başkan Mehmet Dağtekin,"Uzun yıllar sonra Adıyaman’da, kar yağışının rahmeti ve bereketinin getirdiği mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette bu kar yağışından dolayı özellikle yolda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için başta Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, karayollarımızı ve İl Özel İdaremiz çok kısa süre içerisinde mobilize olup çalışmalarına başladılar. Ekipler, yolları açık tutabilmek ve buzlanmayı önlemek için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah ekipler geceli gündüzlü bu yollarda çalışmalarını sürdürecekler. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerimiz olsa da ekiplerimizin yoğun gayretiyle yolda mahsur kalmaktan kurtuldular. Önümüzdeki günlerde de etkili olacak olan kar yağışından dolayı yola çıkacak sürücülerimizin araçlarını kış şartlarına uygun bir şekilde hazırlamaları gerekiyor. Buradan tüm ekiplere sonsuz şükranlarımı sunuyorum."dedi.

Öte yandan Başkan Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, yolda mahsur kalan araçları kurtarmaya yardım etti.

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