Başkan Dağtekin: Yapılanları unutmadan sıkıntılarımıza odaklanalım

Başkan Dağtekin, AK Parti kurulduğunda "Yeni Türkiye"olarak adlandırılan bir dönemi başlatarak başta ekonomi olmak üzere birçok alanda yapısal dönüşümleri hayata geçirerek hem sanayide hem de tarım politikalarında kararlı adımlarla bugünlere geldiklerini ve Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nin AK Parti iktidarıyla birlikte imalat sanayii, bölgesel kapasitesi, istihdam gücü ve ihracat potansiyelinin 2002 yılı öncesine oranla katlanarak devam ettiğini ifade etti.

"Türkiye mermer rezervinin yüzde 13’üne sahip olan Adıyaman’ımıza Mermer İhtisas OSB’ni kuruyoruz"

Başkan Dağtekin "2002 yılı öncesi Adıyaman’da sanayileşme yok denecek kadar azdı. AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte 5084 ve 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile ilgili Yasaların yürürlüğe girmesiyle yatırım artışlarında ve istihdamda büyük artışlar olmuştur. O dönemlerde 150 hektar alan üzerine kurulu olan Adıyaman OSB’si 2004 yılında 34 hektarlık alan ilave edilmiş ve 2013 yılında da 107 hektarlık ilave alanla birlikte toplam alan 291 hektara ulaşmıştır. Son dönemlerde milletvekillerimizle birlikte Ankara'da mevcut OSB’yi genişletme ve 2.OSB’nin kurulmasına yönelik girişimlerimiz oldu. İnşallah en kısa sürede bu girişimlerimiz sonuç verecek. Yatırım teşvik uygulamasında 6.bölge iller arasına dahil edilen ilimizde, istihdamdaki artış memnuniyet verici düzeye ulaştı. İnşallah OSB’nin genişletilmesi ve 2. OSB’nin kurulmasıyla yatırımcılarımızın önünde en büyük engel olan yer sıkıntısını böylelikle çözmüş olacağız. 2002 yılı öncesi OSB’de 300 kişi istihdam edilirken bu rakam bugün 17 bin 217 kişiye ulaşmıştır. Bu tablo bile Adıyaman’ın nerden nerelere geldiğinin en somut göstergelerindendir. Ayrıca yatırım teşvik belgesi alan 223 firmanın taahhüt ettiği istihdam sayısı 17 bin 321 kişidir. Bu rakamlar bile başlı başına Adıyaman’ın sanayisinin, istihdamının ve üreminin sürekli büyüme trendinde olduğunu gösteriyor. Hâlihazırda şuan Adıyaman’da Besni, Gölbaşı ve Kâhta Organize Sanayi Bölgeleri ile birlikte toplamda 4 OSB’si olan bir il konumundayız. 124 hektar olan Besni OSB’de 1100 kişi istihdam edilirken, 110 hektarlık Gölbaşı OSB’de ise iki büyük yeni yatırımla birlikte 1000 kişiye istidam sağlanmış olacak. 160,50 hektarlık alana kurulu olan Kâhta OSB’nin yanı sıra yine ilçe merkezinde üretim yapan tesislerle birlikte toplam 8000 kişiye istihdam sağlanmaktadır. Yine Türkiye mermer rezervinin yüzde 13’üne sahip olan Adıyaman’ımıza Mermer İhtisas OSB’ni kuruyoruz. Kamulaştırma çalışmaları tamamlanan Mermer İhtisas OSB’de 1 etap olan 36 hektar tamamlandı, şuan altyapı çalışmaları devam ediyor. 2. Etap ile birlikte 80 hektar alan üzerine kurulacak olan Mermer İhtisas OSB’de yer tahsisi 2022 yılının sonlarına doğru yapılacaktır. İlk etapta 250 kişiye istihdam sağlanması öngörülen Mermer İhtisas OSB’nin 2. Etabının tamamlanmasıyla birlikte bu sayı 750 kişiye ulaşması hedeflenmekte." dedi.

"Özellikle tarıma dayalı sanayii de güzel gelişmeler söz konusu"

Adıyaman’daki tarım politikalarında ise 2002 yılı öncesinde yapılan yatırımlarla AK Parti dönemindeki yatırımları rakamlarla kıyaslayan Dağtekin,"2002 yılında 30.688.851 TL Tarımsal destekleme bugün ise 268.186.303 TL’ye çıkarılmıştır. 2002 – 2020 yılları arasında destekleme ödemesinde yüzde 873 artış olmuştur. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilerimize 2002-2021 yılları arasında toplam 1.683.986.303 TL Destekleme ödemesi yapılmıştır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında ise 2006 yılında başlanan projede bugüne kadar üreticimize 263 proje için 133.541.354,03 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Hayvancılıkta ise 2002 yılında 72.934 olan büyükbaş hayvan varlığımız 2021 yılında 128.787 adede ulaşmıştır. 2002 yılında 370.185 olan küçükbaş hayvan varlığımız 2021 yılında 391854 adede ulaşmıştır. Zirai çalışmalar kapsamında ise 2002 yılında 383.100 dekar olan meyvecilik alanı 2021 yılında 570.696 dekara, 2002 yılında 900 dekar olan badem alanı 2021 yılında 100.082 dekara, 2002 yılında 267.510 dekar olan antepfıstığı alanı 2021 yılında 278.023 dekara,2002 yılında 20 dekar olan nar alanı 2021 yılında 15.350 dekara , 2002 yılında 4 bin 720 dekar olan zeytin alanı 2021 yılında 31.609 dekara, 2002 yılında 30 dekar olan ceviz alanı 2021 yılında 25.335 dekara ulaşmıştır. Bu rakamlar bile tarım politikalarında Adıyaman’ın nasıl bir ivme kazandığını gösteriyor. Özellikle tarıma dayalı sanayii de güzel gelişmeler söz konusu. Bilhassa sulama projelerinin tamamlanmasıyla ürün çeşitliğini daha da arttırarak Adıyaman’ın tarım potansiyelini daha yukarılara taşıyacağız. Ebette bunlar için bunlar için inşaat çalışmaları devam eden barajlarımız hayati öneme sahip. Son olarak Ankara’da gündeme getirdiğimiz Koçali Barajı ile ilgili somut adımlar atılmaya başlandı. Geçtiğimiz Kasım ayında 5 bin 700 metre uzunluğundaki sulama Kanalı ve Tünel İnşaatı çalışmalarının startı verildi. 187 bin dönüm araziyi suyun bereketine kavuşturarak Koçali Barajı kentin sosyo-ekonomik yapısına ve istihdamına ciddi katkılar sağlayacaktır. Bunun yanında diğer baraj projelerimizi de yakından takip ederek en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."şeklinde konuştu

"Her bir saatimizi, her bir dakikamızı, her bir anımızı Adıyaman’ımıza hizmet aşkıyla, sevdasıyla geçiriyoruz"

AK Parti hükumetiyle birlikte Adıyaman’a yapılan yatırımlarla hizmet siyasetini vatandaşların çok iyi tahlil ettiğini ve her seçim döneminde bu istikrarın devamı için sandıkta bihakkın teslimini yaptığını ifade eden Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz yola çıkarken dertli bir partiyiz diyerek insanımıza derdiyle dertlenmeyi, sorunlarına, sıkıntılarına, beklentilerine çözüm olmayı vaat ettik. Allah’a hamdolsun bugüne kadar bu şiarımızdan ödün vermedik. Her bir saatimizi, her bir dakikamızı, her bir anımızı Adıyaman’ımıza hizmet aşkıyla, sevdasıyla geçiriyoruz. Bu kadim toprakların ruhunu ve benliğini yüreğimizden hiç eksiltmeden gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"