Başkan Dağtekin, vatandaşların sofrasına misafir oluyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Malazgirt Mahallesi'nde Mahmut Zaniş'in evine misafir oldular.

Ziyarette açıklama yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Ramazan ayında sürekli hemşerileriyle bir araya gelmeye, bazen hemşehrimizi iftarımıza misafir etmeye, bazen de biz onlara misafir olmaya gayret gösteriyoruz"dedi.

"Sofralarımızda bereket var"

Ramazan ayının bereketli geçmesini dileyen ve vatandaşlar ile bire bir görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mahmut Zaniş kardeşimize evini, iftar sofrasını bize açtığı icin kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen ve Malazgirt Mahalle Başkanımız Sayın Celal Taştan'a yapmış olduğu bu organizasyondan dolayı hassaten teşekkür ediyorum. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Polat ve Malazgirt Mahalle Başkanımız Celal Taştan ile beraber Malazgirt Mahallesi'nde Mahmut Zaniş kardeşimize misafir olarak icra ettik. AK Parti sürekli olarak milletimizle beraberiz. Milletimizi dinlemeye, onlarla hemhal olmaya, muhabbetimizi paylaşmaya, özel gayret gösteriyoruz. Sofralarımızda bereket var. Bu bereketi inşallah Ramazan ayı boyunca devam ettireceğiz. Bu vesileyle de mahallemizdeki hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Böylece hemşerilerimiz ne düşünüyor, beklentileri nedir, talepleri nedir, bunları dinleme imkanımız oluyor. Bu yapılan çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Saygılarımı sunuyorum"dedi.