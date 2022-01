Başkan Dağtekin: Tüm gücümüz ile halkımızın yanındayız

"Projeler, yapımı devam eden yatırımlar üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik"

Ziyaretlere ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Her şart ve koşulda sahada vatandaşlarımızın yanındayız. Kar yağışının en çetin geçtiği günlerde bile karla mücadele ekiplerimizin çalışma yaptığı bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm kurumlarımız koordine içerisindeydik. Önceki gün ise TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın ve teşkilat mensuplarımızla ilk olarak Adıyaman merkezde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunduk. İlk olarak Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar’ı ziyaret ederek hem yoğun kar yağışı sonrası il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdik hem de gündemdeki projeler, yapımı devam eden yatırımlar üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Daha sonra karla mücadelede mesai mefhumu gözetmeden kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde süreci başarıyla yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ve GAMER'i ziyaret ederek birim müdürlerimizden son durumla ilgili bilgi alarak kendilerine kolaylıklar diledik. Daha sonra ise kar yağışından en çok etkilenen Küçük Sanayi Sitesinde esnaflarımızı ziyaret ederek kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Havaların normale döndüğü bugünlerde hızlıca bir toparlanan esnaflarımızın her zaman yanında olduğumuzu ifade ettik. Kurum ziyaretleri kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzü ziyaret ederek özellikle engelli vatandaşlarımız olmak üzere gençlerimizin istihdamına yönelik il müdürü M. Emin Yücekaya ile çeşitli istişarelerde bulunduk. Akşam programında ise karla mücadele büyük emek sarfeden belediye çalışanlarımızla bir araya gelerek başta belediye başkanımız Süleyman Kılınç olmak üzere tüm personellere teşekkürlerimiz ifade ettik."dedi.

"Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarına gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kutluyorum"

Başkan Dağtekin "İlimizde etkili olan kar yağışı sonrasında AK Parti olarak, sahada çalışmaların takipçisi olduk. Çözüm odaklı siyaset anlayışı ile süreci an ve an takip ederek, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın yanında olduk. Başta Milletvekilimiz Sayın Ahmet Aydın beyefendi ve Milletvekillerimiz ile birlikte süreci ilk günden itibaren hep birlikte takip ettik. Kar yağışından en çok etkilenen ilçelerimizden biri olan Kahta ilçemizde işyerleri hasar gören esnaflarımızın yanı sıra Kahta’mızın ekonomisi için son derece önemli olan seralarda ve besi çiftliklerini yerinde inceleyerek, kendilerinden gelen talep ve istekleri not alarak bu yaraları en hızlı şekilde saracak şekilde adımlar attık. Yine yoğun kar yağışından dolayı evi hasar gören vatandaşımızı ziyaret ettik. Oturulamaz durumda olan evle ilgili Kahta Kaymakamlığımız hemen devreye girerek geçici süreyle ev tahsisi yapmasıyla ailenin mağduriyeti giderilmiş oldu. Kahta ziyaretleri kapsamında TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanımız Ahmet Aydın, Kahta İlçe Başkanımız Bedir Yeni ve heyetimizle birlikte Kahta Kaymakamlığında bir araya gelerek vatandaşımızın, esnafımızın, üreticimizin mağdur olmamasına yönelik alınan tedbirlerle ilgili istişarelerde bulunduk. Tüm gücümüz ile halkımızın yanındayız. İnşallah en kısa sürede yaraları saracağız. Vatandaşımızın, esnafımızın, üreticimizin mağdur olmaması için her türlü çaba ve gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Rabbimizin rahmetinin bol bol üzerimize yağdığı bu günlerde, başta sahada fedakârca çalışan tüm emekçi kardeşlerimizin emeklerine, yüreklerine sağlık. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarına gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı ise ayrıca kutluyorum. Adıyaman’da AK Parti ailesi olarak, yaz kış demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsanlarımızın samimiyeti bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Partimizin her bireyi ile ilk günkü aşkla gibi sahalarda. AK Parti olarak Adıyaman’ın dört bir yanında vatandaşlarımıza ulaşıyor sorun ve sıkıntıları bire bir kendilerinden dinliyoruz. Biz Kahta ilçemizde ziyaretlerimize devam ederken Milletvekilimiz İbrahim Halil Fırat ise il teşkilatımız ve merkez ilçe teşkilatımızla birlikte il merkezinde vatandaşlarımız, esnaflarımız, Sivil Toplum Örgütlerimizi ziyaret ederek çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu

"Zarar gören tüm vatandaşlarımıza en kısa sürede gereken yardım ve desteği sunacağız"

Yoğun kar nedeniyle zarar gören işletmeleri inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Bugün Kahta'da yoğun kar yağışı sonrası zarar gören iş yeri, işletme ve evlerimizi ziyaret ettik. Zarar gören tüm vatandaşlarımıza en kısa sürede gereken yardım ve desteği sunacağız. Allah daha beterinden korusun diyerek, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.