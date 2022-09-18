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Başkan Dağtekin: Teşkilatımız hep hazır, heyecanları hep diri

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, bir dizi ziyaret ve toplantılar için Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un Adıyaman ziyaretini değerlendirerek, AK Parti İl Başkanlığı olarak hazırladıkları programların dolu dolu ve oldukça verimli geçtiğini belirtti.

18 Eylül 2022 Pazar 12:52
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Başkan Dağtekin: Teşkilatımız hep hazır, heyecanları hep diri

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un akşam saatlerinde Kahramanmaraş’tan karayolu ile Adıyaman’a geldiğini anımsatan Başkan Dağtekin,"AK Parti Genel Başkanvekilimiz Prof.Dr. Numan Kurtulmuş ve beraberinde Adıyaman’ımıza gelen MKYK üyemiz ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Mücahit Yanılmaz ile İstanbul Milletvekilimiz Hasan Turan’ı ağırlamaktan büyük onur duyduk. Ziyaretler kapsamında İlk olarak Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar’ı ziyaret ederek ilimize yapılan ve planlanan yatırımlar üzerine istişarelerde bulunduk. Daha sonra Adıyaman Belediye Başkanımız Süleyman’ı Kılınç’ı ziyaret ederek belediyemizin hali hazırda devam eden projeleri ve gündemdeki projeleri üzerine değerlendirme toplantısı yaptık. Gecenin son programını ise gençlerimize ayıran Genel Başkanvekilimiz Sn Numan Kurtulmuş, Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından hazırlanan ‘Gençlik Buluşması’ programı kapsamında gençlerimizle bir araya gelerek hem bilgi ve tecrübelerini gençlerimizle paylaştı, hem de onlardan gelen sorulara cevap verdi. Çok güzel bir atmosferde geçen bu buluşmamızda gençlerimizin milletine sevdalı ve gelecek için heyecanlı olduklarını görmek bizleri oldukça gururlandırdı. Programın ikinci gününde ise ‘Basın Buluşması’ programımız kapsamında Genel Başkanvekilimiz Prof.Dr. Numan Kurtulmuş; Adıyaman’daki ulusal medya temsilcileri ve yerel gazetecilerimizle bir araya geldi. Ülke gündemi ve dış politikaya yönelik önemli açıklamalarda bulunan Sayın Kurtulmuş ayrıca basın mensuplarımızdan gelen soruları da cevaplayarak özellikle Adıyaman’ımızın her alanda daha iyi bir konuma ulaşması için ufuk açıcı ifadelere yer vermesi bizim için son derece anlamlı oldu. İnşallah gelecekte Adıyaman’ımızı çok farklı bir konuma kavuşturacağız. Bir diğer toplantımızı ise sanayicilerimizle oldu. Adıyaman’ın sanayi potansiyelini geliştirmek adına verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Başta teşvik yasaları ve 2.OSB’nin kurulmasına yönelik istişarelerimiz oldu. Ayrıca müteşebbislerimizin karşılaştıkları sorunları masaya yatırarak bu sorunların çözümü noktasında Genel Başkanvekilimiz Kurtulmuş güçlü bir irade ortaya koydu. Bu toplantımız sonrası ise milletimiz ve şehrimiz için emek veren STK temsilcileriyle buluştuk. Bu toplantımızda da yine birlik ve beraberliğin en güzel örneğini verdik. Diyalog ve özveriyle tam bir dayanışma halindeydik. İnşallah, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ve Adıyaman’ımız için çalışan her STK’mızın yanında olacağımızı bir kez daha ifade ettik” diye konuştu.
Öte yandan AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına da değinen Başkan Dağtekin,"AK Parti teşkilatı olarak tarihi günlerden birine daha tanıklık ettik. Danışma Meclisi Toplantımızda yüzlerce kıymetli üyelerimizle buluştuk. Ve yine o salonda gece gündüz demeden omuz omuza bu dava yükünü taşıdığımız teşkilat mensuplarımızın inancına ve çalışma azmine bir kez daha şahit olduk. Genel Başkanvekilimiz Sn Numan Kurtulmuş’un, dünün siyasi tecrübesi ve bugünün heyecanıyla yarınları inşa etmeye yönelik konuşması tüm teşkilat mensubu kardeşlerimizin motivasyonunu daha da arttırdı. O salonda teşkilatımızın hep hazır olduğunu ve heyecanlarının hep diri olduğunu gördük. O salonda yükselen ses yarınlarımızı taçlandıracak olan sesti. 2023 ve daha sonrasını kuşatacak olan bir atmosferdi. İnancımız ve kararlılığımızın neticesi şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Allah’ın izniyle büyük ve güçlü teşkilatımızın ilk durağı, 2023 zaferi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantımıza katkı sunan başta Genel Başkanvekilimiz Prof.Dr. Numan Kurtulmuş olmak üzere, Divan Başkanlığımızı yapan MKYK üyemiz ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Mücahit Yanılmaz, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın, MKYK Üyesi ve Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza, ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum"dedi.

 

Kaynak: PHA
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