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Başkan Dağtekin: Tarihinin en büyük ek bütçesi Adıyaman’a hayırlı olsun

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclisi’nin yaptığı ek bütçe ile 181.860.000 TL ödeneğin hizmete aktarılmasına yönelik açıklamalarda bulunarak, Adıyaman'a hayırlı olmasını diledi.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 18:37
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Başkan Dağtekin: Tarihinin en büyük ek bütçesi Adıyaman’a hayırlı olsun

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe'nin katıldığı İl Genel Meclisi’nin Temmuz Ayı Toplantısında AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclisi’nin yaptığı ek bütçesini değerlendirdi.
"Uyum ve dayanışma ile İl Genel Meclisimizden çok önemli kararlar alındı"
İl Genel Meclisi’nin ek bütçe açıklamasının ardından değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Tekrar etmek gibi olacak ama tekrarda da bereket vardır. Uyum, iddia ve uzlaşı Adıyaman’ın yükselen değeridir. İlimiz çıkarları doğrultusunda tüm meclis üyeleri birleşerek her dönem olduğu gibi bu dönemde de çok uyumlu bir çalışma içerisindeler. Bu uyum ve dayanışma ile İl Genel Meclisimizden çok önemli kararlar alındı.  2022 yılı İl Özel İdaresi’nin ek bütçesi 181.860.000 TL’ye çıkarıldı."dedi.
"Geleceğe dönük yeni hizmetlere yönelik çalışmaları ortaya koyacağız"
Ayrılan bütçenin büyük bir bölümünü Güneş Enerjisi Santralleri (GES) projelerine ayıracaklarını ifade eden Dağtekin,"Bu bütçenin bir bölümünü Güneş Enerjisi Santralleri (GES) projelerine ayıracağız. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz taktirde köylerimizin içme suyuna erişimini; doğal enerji kaynağı olan güneşi, kuracağımız enerji panelleriyle verimli bir şekilde kullanarak elektrik enerjisiyle sağlamış olacağız. Nitelikli, somut yatırımları saha çalışmaları kapsamında gittiğimiz köylerde gözlemliyoruz. AK Parti grubu olarak yaptığımız toplantılarda hizmetlerin kalitesini de yakından biliyorum. Hâlihazırda köylerimizin ciddi manada problemleri kalmamıştır. Bundan sonraki süreçte güncel ve geleceğe dönük yeni hizmetlere yönelik çalışmaları ortaya koyacağız. Elbette hizmetleri saha yansıttığımızda devamında beklentilerde artıyor. İnşallah İl Genel Meclisi Üyelerimiz bu beklentileri her daim karşılayacaktır. AK Parti İl Başkanı olarak İl Genel Meclisimizin çalışmalarından memnun olduğumu ifade etmek isterim. Elbette hizmet gerektir. Ama yeterli değildir. Yeterli olan hizmet verdiğiniz yerdeki halkın gönlünü kazanmaktır. Memleket sevdasıyla işini gönülden yaparsan, gönüller kazanırsın. İnşallah ek bütçe ile birlikte 2022 yılını en verimli bir şekilde hizmete dönüştüreceğiz. Bu vesile ile başta Valimiz Mahmut Çuhadar olmak üzere, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın, Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Can Erdoğan ve tüm İl Genel Meclis Üyelerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum"diye konuştu.

Kaynak: PHA
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