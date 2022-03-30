Başkan Dağtekin: Siyasette yıpranmadan hizmet etmek bizler için çok önemli

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güçlü bir barış diplomasisi yürütmektedir"

Baykan Sarıkaya'nın sunuculuğunu yaptığı Mertçe programına konuk olarak katılan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Dünya'da savaş gerçeği ile karşı karşıyayız. Türkiye Rusya-Ukrayna savaşında NATO üyesi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güçlü bir barış diplomasisi yürütmektedir. Ülkemizde yapılan barış görüşmeleri bunun somut bir yansımasıdır. Savaş sürecinin barış ile sonuçlanması en büyük temennimizdir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın Daha Adil Bir Dünya kitabını herkesin okumasını tavsiye ediyorum."dedi.

"Başkanlarımızın yaptığı çalışmaları gurur ile izledik"

AK Partili belediyeler ile gerçekleştirdikleri toplantıların verimli geçtiğini belirten Dağtekin,"AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ile birlikte iki günde on bir belediyemizi ziyaret ederek, belediyelerimizin yaptığı çalışmaları ve planları çalışmaları dinledik. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızın yaptığı çalışmaları gurur ile izledik. Mücahit Yanılmaz Bey genel merkezimizin talimatlarını iletti. Çok verimli toplantıları yaparak ilimize hizmet noktasında neler yapabiliriz konusunda fikir alışverişinde bulunduk."şeklinde konuştu.

"İlimiz için ne yapılması gerekiyor ise yapıyoruz ve yapacağız"

Adıyaman'ın sorunlarını ve taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini aktaran Dağtekin,"Cumhurbaşkanımıza İl Başkanları Toplantısında Adıyaman ile ilgili taleplerimizi söz alarak ilettim. Özellikle eski devlet hastanesinin yerine 150 yataklı hastane ve Adıyaman- Çelikhan yolu başta olmak üzere taleplerimizi ilettik. Milletvekillerimiz sürekli teşkilat çalışmalarımıza destek veriyor. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beyin gayretini ayrı bir yere koymak gerekiyor. Siyasette 21 yılın üstünde hizmet etmesine rağmen yıpranmadan hizmet etmesi bizler için çok önemli. Milletvekillerimiz ile ilçelerimizde dahil olmak üzere koordinasyon toplantıları yaparak ilimiz için ne yapılması gerekiyor ise yapıyoruz ve yapacağız."dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde alınacak personellerle ilgili yapılan paylaşımlara tepki gösteren Dağtekin, gereken açıklamaları yaptıklarını belirterek bu konu üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadığını söyledi.

"Bu konu üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum"

İŞKUR tarafından alınacak personellerle ilgili ve Adıyaman'a yapılacak olan yatırımları da değerlendiren Dağtekin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin basın yayın organlarında çıkan görüntülere sert tepki gösteren İl Başkanı Dağtekin, personel alımları ile ilgili olarak siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tamamen şeffaf olarak kamuoyu önünde kura alımı ile yapılacak olan alımlar ile gerçekten uzak görüntüler ile yalan yanlış haber yapanları buradan kınıyorum. İŞKUR Adıyaman İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya gereken açıklamaları yaptı, Bizler gereken açıklamaları yaptık. Bu konu üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum.

Adıyaman'a yakışır öğretmen evini ilimize Konukoğlu ailesinin desteği ile kazandıracağız. Mevcut Halk Eğitim binamız yeni yerine taşındıktan sonra çalışmalar inşallah başlayacak. Bu süreçte başta Adıyaman Valilimiz olmak üzere ilimize sanayi yatırımları alanında çok ciddi katkı sunan Konukoğlu ailesine teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyorum. Başkan Dağtekin son olarak, yaklaşan Ramazan Ayı'nın İslam alemine hayırlar getirmesini diledi."