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Başkan Dağtekin: Millet iradesi ilelebet payidar kalacaktır

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 28 Şubat 1997 darbe muhtırasının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

27 Şubat 2022 Pazar 14:40
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Başkan Dağtekin: Millet iradesi ilelebet payidar kalacaktır

Dağtekin mesajında; 28 Şubat'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti’ne karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadı avının, temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınarak toplumun önemli bir kesiminin yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer adı olduğunu ifade etti.
"Üniversitede okuyan kızlarımızın başlarını zorla açtırdılar"
"Demokrasimizin alnına çalınmış kara bir leke olarak sürekli hatırlayacağımız, 28 Şubat’ı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" diyen Başkan Dağtekin,"Bin yıl sürecek denilen o karanlık darbe girişiminin yıl dönümü. Türkiye ne yazık ki yakın tarihimizde darbelerden çok çekti, vesayet odakları devletin gücü ile kendilerine göre istemedikleri siyasetçiye ayar verme hevesinde oldular. 28 Şubat’ta bu darbelerden biridir.28 Şubat yalnızca askeri değil siyasi, kültürel ve sosyal bir darbedir. 28 Şubat, toplumun büyük bir kesiminin nefessiz bırakılmaya çalışıldığı bir süreçtir. 28 Şubat bir nifak tohumudur. 28 Şubat, millete kin besleyen vesayet odaklarının kustuğu zehirdir. 28 Şubat, müstemleke zihniyetin ürünüdür. Eğitimden sağlığa, ticaretten kültüre kadar toplumun önemli bir bölümünün sistemin dışına çıkarılmasını amaçlayan bu antidemokratik ve ahlaksız süreç ne yazık ki asker-sivil işbirliği ile gerçekleşmiştir. Belli siyasi partiler, STK'lar, kartel medyası ve sözde aydınlar bu koronun içerisinde saflarını oluşturdular. Üniversitede okuyan kızlarımızın başlarını zorla açtırdılar. İkna odalarında kızlarımıza her türlü baskıyı yaptılar. Başta başörtüsü yasağı olmak üzere kendi alanıyla ilgili tüm yasakları sonuna kadar uygulayacağım diyerek o dönem darbecilere çanak tutan bazı siyasilerin ise şimdilerde '28 Şubat mağduruyum' demeleri ise ayrıca anlamlıdır. Elbette 28 Şubat'ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık. Milletin oylarıyla seçilen dönemin milletvekillerine yapılan baskılar ve zorbalık hala milletimizin hafızalarındaki tazeliğini korumaktadır. Bu süreçte  aynı zamanda ekonomik olarak da Türkiye'nin büyük bir krize girmesine sebep oldular. Bir yandan bankalar hortumlandı, enflasyon tavan yaptı ve Türkiye ekonomisi çöktü. Faturayı aziz ve cefakar millet ödedi"dedi.
"Tam bir toplum mühendisliği ile üzerimizdeki baskılar her geçen gün artırılıyordu"
28 Şubat sürecini en derin hissedenlerden biri olduğunu ifade eden Dağtekin,"Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen kurucu başkanlığını yaptığım dönemlerde 28 Şubat’ın o soğuk nefesini her daim ensemizde hissettik. Daha sürecin ilk başlarında yüzlerce öğretmen meslektaşımızın çalışma ve öğretim hakkı gasp edildi. Okuluna alınmayan öğrenciler, öğretmenlikten atılan öğretmenler, işinden atılan memurlara birebir şahit oluyorduk. Tam bir toplum mühendisliği ile üzerimizdeki baskılar her geçen gün artırılıyordu.  Özellikle vesayetin emir eri gibi görev yapan bazı bürokratların çeşitli mobbinglerine maruz bırakılıyorduk. Bağlı bulunduğumuz kuruma gittiğimizde Allah’ın selamını verdiğimizde bir de bakıyorduk ki çok farklı bir tavırla karşı karşıya kalıyorduk. Yine o süreçte soruşturma açılan öğretmenlerimizi ve memurlarımızı asla yalnız bırakmadık. Hem kurumun savunmalarında hem de mahkeme süreçlerinde her daim yanlarında olduk. Ama Allah’a hamdolsun, AK Parti iktidarıyla birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu yönetmeliğin evrensel hukuku gasp etmemesi gerektiğine dair yaklaşımıyla, yönetmelik değişikliğiyle arkadaşlarımız mesleklerine geri dönmek suretiyle eğitim, çalışma ve siyaset hakkı boyutuyla bir iadeiitibar oldu. Yine katsayı gerekçesiyle İmam Hatip okullarını kapatma girişimde bulunan cuntacılar aslında sadece İmam Hatipleri kapatmakla kalmayıp endüstri meslek, kız meslek, ticaret meslek, sağlık meslek topyekun Anadolu çocuklarını cezalandırdığı ve bir neslin geleceğinin karartıldığı bir dönemi yaşattılar. Şimdi ise çok şükür bütün bunlar eşitlendi"şeklinde konuştu.
"Cumhurbaşkanımız okuduğu bir şiir nedeniyle hapse atıldı"
28 Şubat, aziz millete ve değerlerine kin besleyenlerin el ele verdiği bir süreçtir olduğunu belirten Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Darbeciler yaptıkları darbenin bin yıl devam edeceğini söylediklerinde merhum Erbakan Hocamız büyük bir bilgelikle '28 Şubat günlerden bir gündür' demişti. Aynı zamanda dönemin Başbakanı cennet mekân Necmettin Erbakan'ın vefatının yıl dönümü. 11 yıl önce bugün ebedi âleme göçen Erbakan Hocamızı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Merhum Necmettin Erbakan hocamız, İnançların hayat tarzının ağır bir baskı altında olduğu o dönemde vakur ve şahsiyetli duruşuyla siyasetin onuru olmuştur. Bu aziz millet tarihinden aldığı güç ve ilhamla 28 Şubat’ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa bir süre içerisinde, kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak cevap vermiştir. Çünkü 28 Şubat, aziz milletimize ve değerlerimize kin besleyenlerin ele ele verdiği bir süreçtir. 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanımız okuduğu bir şiir nedeniyle hapse atıldı, siyasi hayatı bitirilmek istendi. Şimdi ise halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak  her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyor. 28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacaktır"

 

Kaynak: PHA
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