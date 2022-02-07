Başkan Dağtekin: Manipülasyonlar tutmayacak

Herhangi bir analize gitmeden sadece nüfus parametresinden yola çıkarak 'beyin göçü yaşanıyor' diye tanımlamanın gerçeği yansıtmadığını aktaran Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Her yıl yüzbinlerce insanın çeşitli sebeplerle yer değiştirmesini, herhangi bir analize gitmeden sadece nüfus parametresinden yola çıkarak 'beyin göçü yaşanıyor' diye tanımlamak, gerçeklikten uzak bir yaklaşımdır."dedi.

Adıyaman, Kahta, Besni ve Gölbaşı'ndaki 10 binlerce istihdam bu alanındaki büyüme grafiğini net göstergesi olduğunun altını çizen Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde 10 yılda 5 binlerden 20 bin sınırına gelmiş olan sanayi istihdamı, Kâhta, Besni ve Gölbaşındaki 10 binlerce istihdam bu alanındaki büyüme grafiğini net biçimde gösterirken; ‘tarımın ve sanayileşmenin azalması nedeniyle beyin göçü yaşanıyor" demek, kamuoyunu temelsizce manipüle etme girişimidir"

Devlet eliyle yatırım yapılmasını isteyenlerin romantizmi, çocuksu masumiyet değil, bilgisizlik olduğunu aktaran Dağtekin,"Devlet eliyle yatırım yapılsın. Adıyaman’ın ihtiyacı kadar istihdam sağlansın" romantizmi, çocuksu masumiyet değil, bilgisizlik içermektedir. Adıyaman, yatırımlarda devlet teşvikleri uygulamasında 6.Bölge desteklerinden yararlandırılmaktadır ki; daha cazip bir destek paketi ülke sathında yoktur. Tarımda, toplam arazilerin yüzde 80’ini sulayacak barajlarımız için son etaplara gelinmiştir. Ayrıca badem, nar, hurma, fıstık ve sertifikalı tohum yetiştiriciliği başlıklarında Türkiye’de ilk 10 üretici arasındayız. Adıyaman’ın tarım ve sanayideki kapasite artışının daha büyük ivme ile devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygıyla sunarım." Şeklinde konuştu.