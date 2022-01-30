AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, beraberinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, Belören Belde Belediye Başkanı Mahmut Turan, Balkar Belde Belediye Başkanı Orhan Orhan, Gölbaşı Kadın Kolları Başkanı Hatice Soylu, Gölbaşı Gençlik Kolları Başkanı Enes Sincik ve teşkilat mensupları ilk olarak Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı’yı ziyaret ederek, yoğun kar yağışı sonrası yaşanan sorunlar ele anılırken ilçenin durumu ekonomik ve yatırımları değerlendirildi.

AK Parti heyeti, daha sonra Harmanlı beldesinde yoğun kar nedeniyle hastayı sırtında taşıyarak ambulansa götüren Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli Paramedik Emrah Takımsu ile bir araya gelerek gayret ve fedakarlığından ötürü tebrik ederek, buradan Özel İdare Gölbaşı Şefliğini ziyaret eden AK Parti heyeti, şef İzzet Başaran ve personelini yaptıkları çalışmalardan dolayı kutladılar.

AK Parti heyetinin daha sonra Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer ve teşkilat mensupları ile Küçük Sanayii Sitesi esnafını ziyaret ederek, yoğun kar yağışından etkilenen işyeri sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundular.

Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre’yi de makamında ziyaret eden AK Parti heyeti burada başta karla mücadelede belediyenin çalışmaları olmak üzere, belediyenin gündemindeki projeler üzerine istişarelerde bulunarak Köseceli ve Çakırhüyük belde belediye başkalarını da ziyaret eden AK Parti teşkilatı Çakırhüyük Beldesinde yoğun kar yağışı dolayısıyla ahırın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Aysel Gizem Çolak’ın ailesini ziyaret ederek, aileye taziyelerini bildirdi.

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Başkan Dağtekin,"Hizmet siyaseti, vatandaşımızın her anında yanında olmaktır. Kar, kış, ayaza rağmen aşkla ve şevkle Gölbaşı ilçemiz için çalışan Özel İdare Gölbaşı Şefliği personellerimiz ve muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yoğun kardan dolayı çatısı çöken ve işletmesi zarar gören vatandaşlarımızla görüşüp taleplerini aldık, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Derdiyle dertlendiğimiz ve daima en iyisini hak ettiğini bildiğimiz Gölbaşımız en iyiye kavuşana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Besni, Beşyol Köyümüzde yoğun kar yağışı nedeniyle pamuk ve çırçır fabrikalarında çatı çökmesinden dolayı hemşehrilerimizin zor zamanında yanlarında olmaya geldik. Elbirliği ile hepsinin üstesinden geleceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ise hasar gören işyerlerin hemşerilerle birlikte omuz omuza vererek, sıkıntılı günleri birlikte atlatacaklarını belirterek, ilgi ve alakalarından ötürü herkese teşekkür etti.