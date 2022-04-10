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Başkan Dağtekin, gazetecilerle sahurda bir araya geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve yönetim Sahur programında basın mensupları ile bir araya geldi.

10 Nisan 2022 Pazar 16:23
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Başkan Dağtekin, gazetecilerle sahurda bir araya geldi

Programa İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Dr. Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanvekili Ahmet Adıyaman, teşkilat mensupları katıldı.
“Sahur soframızı paylaşmak istedik”
Sohbet programının sahurun da bereketiyle daha verimli hale geldiğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Rahmetin, marifetin ve dostluğun bolca konuşulduğu bu güzel ayda basın mensuplarıyla bir arada olmak mutluluk verici. AK Parti il teşkilatı olarak arzu ettik ki bu mübarek ayda basın mensuplarımızla birlikte sahur yapalım istedik. Tabi bu manevi güzelliklerden hep birlikte istifade edelim istedik hemde bulunduğumuz yer olan Uygulama Oteli Türkiye’de ender olan eğitim kurumlarından bir tanesi olması hasebiyle sahur programımızı burada gerçekleştirmek istedik. Başta Valilik, Belediye Başkanlığımız ve İl Özel İdare olmak üzere böyle güzide tesisin Adıyaman’a kazandırılması için çok ciddi çalışmalar yapıldı. Burası tüm Adıyaman’ımıza has bir mekan. Basın mensupları hep bizim için değerli olmuştur ve öyle olmaya da devam edeceklerdir. Mübarek Ramazan ayı vesile ile dostluklar, kardeşlikler daha da kenetleniyor. AK Parti İl Başkanlığı olarak Ramazan'ın bereketli muhabbetine basın mensuplarımızla ile kardeşlik ve dostluk havası içerisinde Sahur soframızı paylaşmak istedik. Davetimize teşrif eden tüm basın mensubu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise konuşmasında basının her zaman kendilerinin eli ayağı olduğunu dile getirerek, “Toplumun nabzını çok güzel bir şekilde ölçerek bize yansıtıyorlar. Bu anlamda tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyorum. Bizleri bu güzel gecede buluşturan AK Parti İl Teşkilatına da teşekkür ediyor, herkese hayırlı sahurlar diliyorum” ifadelerini kullandı
Alkayış ise “Biz siyasilerin yükünü taşıyan basın mensubu büyüklerimiz, ağabeylerimiz , kardeşlerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Ramazan ayı programlarımız İl Başkanımız Mehmet Dağtekin başkanlığında yoğun bir tempoyla devam etmektedir. Bu mubarek gecede de sizlerle bir araya geldik. İnşallah yapılan bu çalışmalar ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise Adıyaman’ı dünyaya tanıtan basın mensuplarının kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek “Adıyaman’daki basın mensuplarımızın gayretlerine yakından şahidiz. İnşallah hep birlikte Adıyaman’ımızı her alanda  kalkındaracak ve gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda bu birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştiririz. Bu anlamlı program için AK Parti Adıyaman teşkilatına teşekkür ediyorum” diye konuştu
Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ise konuşmasında bu sahur programında emeği geçen AK Parti teşkilatına teşekkür ederek, “Adıyaman basını dün olduğu  bugün de şehrin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdürmekte ve sadece kamu hizmeti değil, aynı zamanda gönül hizmeti de vermektedir. Bu manada Adıyaman’da görev yapan yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarında görev yapan gazeteci kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Gençlik Kolları Başkanvekili Fatih Adıyaman ise sahur programına katılan tüm basın mensuplarına teşekkür ederek “Gazetecilerin gösterdiği emek, fedâkarlık, özveri ve gayretin farkındayız. Mesai mefhumu gözetmeden her daim mesleğini icra eden gazetecilerimizle bu mubarek gecede birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.
 Konuşmaların ardından gazeteciler de AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti teşkilatına  teşekkür etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 10.04.2022 18:23
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