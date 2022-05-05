Başkan Dağtekin: En kısa sürede yaraları saracağız

Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesi ve Camuşcu, Kurugöl, Boncuk, Kargalı köylerde önceki gün meydana gelen tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle ekili alanlar zarar görürken, bazı evlerinde zarar oluşurken otomobillerin ise camı kırıldı. Bölgeye giden AK Parti Heyeti incelemede bulundu.

"En kısa sürede yaraları saracağız"

Hasar gören tarım arazilerinde incele esnasında açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Besni'de etkili olan dolu yağışı sonrası tarım arazileri zarar gören bölgelerimizin köy muhtarları ile bir araya gelerek istişarede bulunduk. Daha sonra hasar tespit çalışmaları kapsamında heyetimizle birlikte köylerimizde hem fıstık bahçeleri hem de verimli arazilerde incelemelerde bulunduk. Hükümet olarak her zaman üreticilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Doludan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa sürede yaraları saracağız. Allah böylesi bir afeti bir daha yaşatmasın."dedi.