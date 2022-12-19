Başkan Dağtekin: Bütün teşkilatlarımla birlikte sahadayız

Adıyaman AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, yarın seçim olacak gibi sahada çalıştıklarını dile getirdi.

Halka hizmeti hakka hizmet olarak gördüklerini aktaran Başkan Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teşkilatlar olarak bizleri sahaya yönlendirilmesi noktasında Adıyaman teşkilatı olarak hep birlikte sahadayız. Özellikle kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ana kademedeki bütün ekibimizle çalışmalarımız sürdürüyoruz. Biz halkımız ile sanki seçimler bitmiş, tekrardan seçim olacakmış gibi çalışma içerisindeyiz. Özellikle halkımızda bu süreç içerisinde görülen bir takım sıkıntıları istişare ediyoruz. Ekonomik noktada pandemi sonrası yaşadıklarımız ortada ama çözüm üretme noktasında ister asgari ücret noktasında, ister erken emeklilik noktasında, Türkiye'de bugüne kadar sosyal desteği veren bir hükümet olarak, AK Parti iktidarı olarak biz asıl sıkıntıyı çeken kesimlerimize yönelme konusunda hiçbir zaman geri durmadık ve durmayacağız inşallah ama asıl olan birde özellikle kadın kollarımızın evlere kadar girerek, ne gibi sıkıntılar var biz bu sorunları nasıl çözüme ulaştırırız la ilgili bir çalışma içerisine girebiliriz diye hiç boş durmuyoruz. Adıyaman Belediyemizin bu konuda ciddi bir gayreti var TOGEM tarafından, özellikle sosyal destek kapsamında vakıfların ciddi bir çalışmaları var. Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Bununda bilinmesini istiyoruz, bu işleri siyasetten değil, bir davanın insanları olarak yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Biz halkımıza hizmeti hakka hizmet, hakkın emrinde bir kul duygusu ile yapıyoruz. Bunu inşallah ömrümüzün sonuna kadar devam ettireceğiz. Bütün teşkilatlarımla birlikte sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz. Halkımızdan 2023 doğru giderken bizim yereldeki eksiklerimizi, yerel olarak bizlere bildirmelerini ve bunun çözümü ile ilgili gelebilirler"



Kaynak:PHA