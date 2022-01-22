Başkan Dağtekin: Bu zehirli dil hak ettiği karşılığı bulacaktır

Haset ve nefretle kullanılan bu ifadelerin hem milletin vicdanında hem de adalet önünde hak ettiği karşılığını bulacağını ifade eden Başkan Dağtekin,"Bu zihniyet baştan beri bu milletten tiksiniyor. Milletin seçtiklerine hakaret etmesi de ve çığırından çıkmış bu habis urları da zehirli dillerine dökmeleri de bu yüzdendir. Bu millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek. Hemen her gün sözde tv kanallarının karanlık ekranlarda şahit olduğumuz sıradan faşistlik değil bu sadece; imal edilmiş bir hınç, bir kin, bir öfke. Hem dikta rejimi var diyeceksin hem ağzından salyalar akıta akıta Ülkenin Seçilmiş Cumhurbaşkanına ve makamına hakaret edeceksin! Sözde gazetecilik kisvesi altında sarf edilen çirkin sözler fikir özgürlüğü yahut medya etiği kapsamında asla değerlendirilemez. Milyonlarca insanın sevgisi ve güveni alan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan bu hadsizlik, milletimizin vicdanında ve hukuk karşısında hak ettiğini bulacaktır" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak, Pazartesi günü Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.