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Başkan Dağtekin: AK Parti'nin birleştirici gücü istikrar ve güvenin mutlak adresi haline geldiği aşikardır

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti’nin kuruluşunun 21’inci yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında,"Milletine efendilik etmeyi değil, hizmet etmeyi şiar edinen ve Türkiye siyaset tarihine damgasını vuran AK anlayış, bugün 21 yaşında. Hayırlara vesile olsun, kutlu olsun"dedi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:38
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Başkan Dağtekin: AK Parti'nin birleştirici gücü istikrar ve güvenin mutlak adresi haline geldiği aşikardır

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti’nin kuruluşunun 21’inci  yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.
"Ülkemiz o gün bugündür her alanda adeta bir devrimi yaşıyor"
AK Parti'nin kurumsallaşma kararlılığı ve siyasette kalıcı, uzun ömürlü olma iddiası ise liderlik vasıfları, net duruşu ve halka erişebilme kabiliyeti ile doğal olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ismi ile birlikte anlam kazandığını ifade eden Başkan Dağtekin,"AK Parti  Türkiye’de siyasal-sosyal istikrar ve huzura en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde kuruldu. Ülkemiz o gün bugündür her alanda adeta bir devrimi yaşıyor. Gelişimi yaşıyor, değişimi yaşıyor. AK Parti’nin kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiği ilk seçimde tek başına iktidar oldu. Türk siyasetinde AK Parti dışında hiçbir siyasi partiye böylesine büyük bir başarı nasip olmamıştır. Ülkemizde hiçbir siyasi parti birbiri ardına girdiği seçimlerden sürekli başarı kaydederek başarı çıtasını yükseltmemiştir. Bu özel ayrılacağı AK Parti yaşamıştır. Bunun en önemli nedeni ise Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyonla milletimizin karşısına eser siyasetiyle çıkmaktır."dedi.
"AK Parti istikrar ve güvenin mutlak adresi haline geldiği aşikardır"
AK Parti’nin iktidar olduğu günden bu zamana kadar Türkiye hemen her alanda reform niteliğinde büyük gelişmeler kaydettiğini aktaran Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Milletimizi, siyasetin odağına yerleştiren, vesayet kurumlarıyla kurallarını tasfiye eden AK Parti’miz çok kısa süre içerisinde hâkim parti konumuna geldi. AK Parti’miz gerek kadro gerekse siyaset yapma biçimi itibariyle hassas kırılma noktalarından geçti. Partideki yol ayrılıkları ve muhtelif eleştirilere rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, AK Parti'nin birleştirici gücü olmakla kalmadı, devlet yönetiminde de istikrar ve güvenin mutlak adresi haline geldiği aşikardır. Kuruluşundan bu yana bazı odakların farklı karakterlere bürünen müdahale girişimleri (emniyet-yargı, FETÖ'cü askerler, ekonomik ajanlar vb.) ve siyasi tercihleri kökten etkileyebilecek türden türbülanslara karşın Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi, kitleleri peşinden sürükleyebilen, zorlu anlarda ikna edebilen müstesna özelliği ve 21. yıla damgasını vuran icraatı ile dünden bugüne, bugünden yarına yürüyüşün timsali olmayı da sürdürmektedir. Yine Genel Başkanımızın öncülüğünde en büyük hayalimiz Türkiye’yi her yönüyle özgür ve bağımsız; gerek kendi ve gerekse dünya coğrafyası üzerinde etkin, güçlü ve nüfuz sahibi bir ülke haline getirmekti. Allah’a hamdolsun ki;  bu gelişim süreci de sekteye uğramadan yürütüldü. AK Parti, Türkiye’de nitelikli siyasetin, güçlü bir demokrasinin, milli iradenin, katılımcı yönetim anlayışı ve özgürlüklerin temsilcisi de oldu. AK Parti’mizin iktidar olduğu günden bu zamana kadar Türkiye hemen her alanda adeta reform niteliğinde büyük gelişmeler kaydetti, kaydetmeye de devam ediyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta gayretin, samimiyetin, özverinin ve en önemlisi de, milletimizden aldığımız desteğin ve duaların yansımasıdır. AK Parti Adıyaman İl Başkanı olarak; Kurucu Genel Başkanımız, Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere gösterdiği istikamette yalnız ve yalnız milletimize hizmet etmek için yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle genel başkanımızın liderliğinde Türkiye’ye çağ atlatan AK Parti'mizin kuruluşunun 21'inci yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca AK davamızda bugüne kadar görev yapmış olan tüm dava arkadaşlarımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, aramızdan ayrılmış olanları ise, rahmet ve minnetle bir kez daha yâd ediyorum"

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 13.08.2022 20:41
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