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Başkan Dağtekin: Adıyaman’ı hedeflerine ulaştıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Adıyaman ziyaretini değerlendiren AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin Adıyaman- Çelikhan arasındaki yolun yapılmasını gündemine aldıklarını belirterek Adıyaman’ın ulaşım imkân ve fırsatlarıyla da bir cazibe merkezi haline geleceğine işaret etti.

20 Kasım 2022 Pazar 15:54
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Başkan Dağtekin: Adıyaman’ı hedeflerine ulaştıracağız

Bugüne kadar yapılamaz denilen birçok projenin altında AK Parti’nin imzası olduğunu belirten Başkan Dağtekin bunun en somut göstergelerinden birinin de Nissibi Köprüsü olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun Adıyaman ziyareti oldukça verimli geçti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman ifade ettiği gibi yol medeniyettir. Bizler de bu azim ve gayretle Adıyaman’ımıza ulaşımda çağ atlatmaya devam edeceğiz. Sayın bakanımızın Adıyaman ziyareti kapsamında ilk olarak Narince-Gerger Yolu'nun temelini attık. Bugüne kadar çeşitli dezenformasyonlara konu olan bu yolun yapımı için milletvekillerimiz ve teşkilatımız yoğun gayret gösterdi. Hamdolsun kısa süre önce inşaat çalışmalarına başlanan Narince-Gerger yolunun temelini sayın bakanımızla birlikte atarak nihayetlendirdik. Öte yandan Adıyaman ulaşım ağına önemli katkılar sağlayacak olan Kâhta-Narince-Siverek Yolu’nda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledik. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Mayıs 2015 tarihinde açılışı yapılan Nissibi Köprüsü’nden  bugüne kadar yaklaşık 5 milyonun üzerinde araç geçişi oldu. Elbette bağlantı yollarının bitirilmesiyle bu sayı hem iki katına çıkacaktır hem de Adıyaman’ımız ulaşım imkân ve fırsatlarıyla da bir cazibe merkezi haline gelecektir. AK Parti dönemi boyunca Adıyaman’ımıza ulaşım ve iletişim yatırımı olarak bugüne kadar 5.4 milyarlık yatırım yapıldı. Bu çok ciddi bir rakamdır. Elbette bununla da yetinmiyoruz Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz İl Danışma Meclisi Toplantımızda da Adıyaman-Çelikhan arasındaki yolun yapılmasına yönelik talebimiz oldu. Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve İpekyolu’nun önemli güzergâhlarından biri olan Adıyaman’ımıza bu yatırım kazandırılmasına yönelik beklentilerimize sayın bakanımız olumlu yanıt verdi. Turizm ve ulaşım ekseninde bir takım değerlendirmelerimiz oldu, Sayın Bakanımızla bu manada beklentilerimizi de paylaştık. Sayın Bakanımız da, Adıyaman ve bölgeyi yakından ilgilendiren ulaşım yatırımlarıyla ilgili olarak müsterih olmamızı isteyerek Çelikhan Yolunun da Sincik yolunun da programlarında olduklarını belitmilerdir. Biz de yakın ilgileri ve özellikle de şehrimize yönelik yaklaşımları dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi sunduk. AK Parti olarak bizler hiçbir zaman rasyonel bir popülizm içerisinde olmadık. Bizler yaparsa AK Parti yapar düsturuyla hareket eden bir partiyiz. Sorunlara odaklanmak yerine çözüme odaklanan kadrolarız. Bize lazım olan vizyondur. Bu coğrafya için vizyon son derece önemlidir. Allah’ın izniyle Valimizle, milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla , esnafımızla, üreticimizle, sanayicimizle, tüccarımızla, ihracatçımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek Adıyaman’ımızı hedeflerine ulaştıracağız”

Kaynak: PHA
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