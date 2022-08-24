Başkan Dağtekin: 2023'ü de Adıyaman'da büyük bir oy oranıyla kazanacağız

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı öncülüğünde yürütülen programlar kapsamında milletvekilleri, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları , ilçe başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri Adıyaman’ın farklı bölgelerinde köy köy , mahalle mahalle , sokak sokak ziyaretler gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubunu vatandaşlara iletmeye devam ediyor.

Saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, her günü bir önceki günden daha fazla çalışarak saha olduklarını ve 2023 seçimleri Türkiye açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

"2023 seçimlerinde milletimizi desteği ile zafer ile çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

Türkiye’nin diğer ülkelere göre daha iyi bir konumda olduğunu söyleyen AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Yaz dönemi boyunca adeta bir seferberlik ruhu ile Adıyaman’ımızın dört bir yanını geziyoruz. Hazırladığımız programlar çerçevesinde milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, İl ve İlçe Yönetimimiz farklı bölgelerde vatandaşlarla buluşuyor. AK Partimiz her zaman milletiyle beraber olmuştur. Bizler şunun farkındayız; Her gün, dünden daha çok çalışmamız gerekiyor. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar ülkemize, Adıyaman’ımıza kazandırdığı eserleri, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' vizyonunu vatandaşlarımıza anlatmak için yollardayız. Allah'ın izni, milletimizin teveccühüyle 2023'ü de Adıyaman'da büyük bir oy oranıyla kazanacağız. Saha çalışmalarımızda vatandaşlarımızın gündeminde ekonomi var. Kıymetli vatandaşlarımızda bu sıkıntının küresel bir sıkıntı olduğunu ve Türkiye’nin diğer ülkelere göre daha iyi bir konumda olduğunun farkındalar. Sorunların çözümünü de yine AK Partimizle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile çözüleceğini ifade ediyorlar. 2023 seçimleri Ülkemiz açısından çok önem büyük bir öneme sahip. Cumhur ittifakı olarak adayımız belli. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 seçimlerinde de milletimizi desteği ile zafer ile çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan’ın örnekler anlatması bizleri oldukça duygulandırdı"

Gurbetçi vatandaşların Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu ifade ettiğini söyleyen Dağtekin, gurbetçiler ile sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmayı ise şöyle aktardı:

"Öte yandan Milletvekili Yakup Taş ile birlikte Gölbaşı ziyaretleri kapsamında İsviçre’de yaşayan gurbetçi vatandaşla aralarında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Dağtekin” Gurbetçi vatandaşımız aslında Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dünya lideri olduğunu verdiği örnekler anlatması bizleri oldukça duygulandırdı. Her defasında 'Avrupa Avrupa' diye ekonomi üzerinden kıyas yapanlara Avrupa'da yaşayan bu kardeşimiz net cevabı veriyor” ifadelerine yer verdi.