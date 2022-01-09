Başkan Dağtekin: 10 Ocak, fedakârlık ve azmin, yanı sıra hak ve haklılık mücadelesinin bir sonucudur

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekşin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajında, basının demokrasiler için vazgeçilemez bir yapı taşı olduğuna vurgulayarak, bu önemli mekanizmayı vücuda getiren gazetecilerin ise, çok önemli ve ağır bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

"Basın toplumun bilgi edinme ihtiyacının giderilmesi için ortaya konan bir çabanın ürünüdür"

Basının son iki yılda yaşanan pandemi döneminde ise vatandaşların gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirdiğini belirten Başkan Dağtekin,"Basın mensuplarımızın ortaya koyduğu emek, fedakârlık, özveri ve gayretin sadece 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde hatırlanmayacak kadar büyük ve kutsaldır. Bir gazeteci kardeşimizin gündeme getirilen herhangi bir haber ve yorumda, bir fotoğraf, bir görüntü veya radyo frekanslarından yankılanan seslerde emek vardır, çaba vardır, amaç vardır, hedef vardır. İşte bunların tamamı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumun bilgi edinme ihtiyacının giderilmesi için ortaya konan bir çabanın ürünüdür. Adıyaman’daki yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığının ülkemizin en gelişmiş şehirleri için dahi örnek gösterilebilecek düzey ve niteliktedir."dedi.

"Gazeteciler; hemşehrilerimizle aramızda bir köprü"

Basın mensupları ile STK görevlerinin yanı sıra 4 yıldır devam eden AK Parti İl Başkanlığı görevinde birlikte yıllarca yol arkadaşlığı yaptığını hatırlatan Dağtekin," Çok köklü bir basın geleneğine sahip gazetecilerimizle, Memur-Sen Kurucu İl Başkanlığından, MÜSİAD Kurucu İl Başkanlığına ve yaklaşık 4 yıldır devam eden AK Parti İl Başkanlığı dönemi ile birlikte yıllarca onlarla yol arkadaşlığı yaptım. Yapmaya da devam ediyoruz. Gazeteciler; hemşehrilerimizle aramızda bir köprü, bir bağ ve yol olarak görüyoruz. Dolayısıyla dün olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da sorumluluğunun farkında olan, objektif, meslek ilkelerine bağlılığı ve saygısı tartışma konusu dahi edilemeyecek olan Adıyamanlı gazetecilerimizle birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi, Adıyaman basını bugün de şehrin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdürmekte ve sadece kamu hizmeti değil, aynı zamanda gönül hizmeti de vermektedir. Bu anlamda Adıyaman'da görev yapan yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarında görev yapan gazeteci kardeşlerimize şükran borcumuz vardır, minnet borcumuz vardır. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bu mesleğe gönül vermiş tüm gazetecileri kutluyor, çalışmalarında sonsuz başarılar diliyor, ahirete irtihal etmiş gazetecilerimizi de rahmetle anıyorum"şeklinde konuştu.