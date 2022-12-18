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Başkan Çayır: Bu siyasi hastalık bir bizde birde Arap’larda var-Videolu Haber

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Adıyaman'da partisinin 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
18 Aralık 2022 Pazar 19:45
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Başkan Çayır: Bu siyasi hastalık bir bizde birde Arap’larda var-Videolu Haber

Çayır, kongrenin yapılacağı Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Toplantı Salonu'nda partililer tarafından karşılandı.

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Biz geldiğimizde adalet sağlayacağız, hayat pahalılığını sona erdireceğiz. Kalınmayı sağlayacağız, hukuku üstün tutacağız. Bunları önceki dönemde söylerler yapamadılar ama bizler bu söylediklerimizi yapacağız. Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alparsalan Türkeş ,Necmettin Erbakan geldi geçti şimdi iktidar var bu neye benziyor süresiz siyasi hastalığa benziyor. Bu siyasi hastalık bir bizde birde Arap’larda var. Geliyorlar genel başkan oluyorlar daha sonra lider oluyorlar. Geldikleri tarih belli ama gittikleri tarihi bilen yok. Bunlarda süresiz siyasi, hastalık var dört artı dört siyasi anlayış olacak biz geldiğimizde görevini yapan çekip gidecek, kimse kendinin zengin sınıfını oluşturmayacak, kimse sadakat sistemini oluşturmayacak, garibinde kimsesizinde dayısı devlet ve adalet olacak. Onun için milli yol kesinlikle Türkiye'deki siyasetini, menfaat siyasetini red ediyoruz, siyaset yolu ile zengin olmayı red ediyoruz "dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde Hanifi Dağdelen tekrardan başkan seçildi.



Kaynak:PHA

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Başkan Çayır: Bu Siyasi Hastalık Bir Bizde Birde Araplarda VarVideolu Haber
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