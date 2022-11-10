Başkan Burak Binzet'ten 10 Kasım Mesajı

Başkan Binzet mesajında şu ifadeleri kullandı;" Atatürk sadece askeri değil, öğretmen, siyasetçi, gazeteci, baba, abi kişiliğiyle de önemli bir devlet adamıdır. Cumhuriyet ve değerleri Atatürk'ün bizlere armağan ettiği en büyük hazinedir. Kararlı, istikrarlı ve başarılı devlet adamları gelecek nesillere önemli miraslar bırakırlar. Mustafa Kemal Atatürk’te o ender liderlerden biridir. Cumhuriyetimiz de bunun en önemli göstergesidir. Teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önder olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yıldönümünde yüce Türk milletinin huzurunda saygı ve şükranla anıyorum."dedi.