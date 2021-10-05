Başkan Burak Binzet: Milletin Değerlerine Hakarettir

Kahraman’ın; “Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir” sözlerine tepki gösteren CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, “Bu konunun teklif edilmesi dahi düşünülemez. Anayasamızın ilk 4 maddesi kırmızı çizgimizdir” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, “Bu söylemler iktidarın hayalini kurduğu Cumhuriyet rejimini değiştirmeye yönelik milletin temel değerlerine hakarettir. İktidar bu söylemden uzaklaşmalıdır. Milletin aklıyla oynamaya ve değerlerine yönelik söylemlerin kimseye faydası olmayacaktır” şeklinde konuştu.
Son Güncelleme: 05.10.2021 12:49