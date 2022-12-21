Başkan Burak Binzet: Adıyaman'da köklü değişiklikler olacak

Millet İttifakı İl Başkanlarına sık sık ziyaretlerde bulunan Başkan Binzet, dün de Vekil Tutdere, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve parti yönetimiyle birlikte İYİ Parti ve DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanlıklarına ziyarette bulundu.

Adıyaman'da köklü bir değişikliğin yaşanacağını ifade eden Başkan Binzet ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz gün Vekilimiz Tutdere ve parti yönetimi ile birlikte Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti ve Deva Partisi Adıyaman İl Başkanlarını makamında ziyaret ettik. Uzun uzadıya istişarelerde bulunduk. Aylık planlamalarda bulunduk. Seçim çalışmalarımız hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki halk Millet İttifakı diyor. Kiminle konuşsam, kime derdini sorsak tek çözümün bizler olduğunu söylüyor. Seçimden sonra Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'ımız da köklü değişiklikler olacak. Adıyaman önce halkımız sonra bizlerle bambaşka bir il olacak." dedi.



Kaynak:PHA