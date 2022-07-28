Başkan Buluş: Zorunlu araç muayenesi tam bir çileye dönüşüyor - Videolu Haber

Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde bulunan TÜVTÜRK muayene istasyonunu ziyaret ederek, sıra bekleyen vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, vatandaşların randevuya rağmen sıra beklediklerini belirterek, 650 bin nüfuslu ile TÜVTÜRK'ün yetersiz kaldığını belirtti.

"Tonla para alıp, zorunlu hizmetin dışında özel bir hizmet de vermiyorlar"

İnceleme sonrası değerlendirmede bulunan CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş,"650 bin nüfusu olan bir şehire araç muayene istasyonu. Yetersiz geliyor zorunlu araç muayenesi tam bir çileye dönüşüyor. Randevu saatinden önce istasyona giderek ödemesini yapan vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kalıyorlar. İstasyonunda bir yarım günümüzü gidiyor. Zaman en değerli şey. Yetmiyorsa yeni bir istasyon açsınlar. Açık havada bekliyoruz. Ne doğru dürüst bir bekleme salonu var, ne bir başka şey. Tonla para alıp, zorunlu hizmetin dışında özel bir hizmet de vermiyorlar. Ya bu şirkete yeni bir istasyon açtırsınlar. Ya da alternatif bir şirket kurulmasına izin verilsin. Rekabet yok diye böyle kuyruklar oluşuyor."dedi.

Araç muayene ücretlerinin düşürülmesi gerektiğini aktaran Başkan Buluş,"Bir diğer konuda 2022 yılında gelen zamlardan araç muayene ücretlerinin de nasibini aldığını söyleyen Buluş “Vatandaşlarımız 10-15 dakika için 507 ile 686 lira arasında üzerinde ücret ödüyor. Haklarını helal ediyorlar mı? Ödedikleri ücretlerin aldıkları hizmetlere değdiğini düşünüyorlar mı? Araç muayene ücretleri düşürülmelidir. Vatandaşımız bazı kurum ve kuruluşlara ezdiriliyor. Vatandaş, önümüzdeki seçimlerde bütün bunları düşünerek sandığa gidecek gerekeni yapacaklar. Ve AK Parti iktidarına gereken yanıtı sandıkta verecektir." şeklinde konuştu.

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