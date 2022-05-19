Başkan Bozat'tan 19 Mayıs mesajı

Başkan Bozat mesajında 19 Mayıs'ın birçok zaferi art arda getirdiğini belirterek,"Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve Milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919’un, 103. yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür. İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş; Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. Bu sebeple birçok zaferler art arda gelmiş ve Atatürk bu bayramı gençlere armağan etmiştir. Bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."dedi.

Kaynak: PHA