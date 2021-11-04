Başkan Binzet’ten vergi zamlarına tepki

“Hepçeyle alan hükümet artık tatlı kaşığıyla veriyor”

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, vergi, harç ve cezalarda uygulanacak zam oranı ile ilgili konuştu.

2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 ile rekor kırdı. Cumhurbaşkanı’nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet de yüzde 36,20’lik zam oranına ilişkin açıklama yaparak, “Doğal gazdan elektriğe, gıda ürünlerinden giyim kuşama kadar yapılan zamlar, asgari ücretliye, emekliye, memura ve işçiye yapılan zamlar ve karşılığında vergi ve cezalardaki zamlar insanı hayrete ve dehşete düşürüyor. Kepçeyle alan hükümet, yemek kaşığını geçtik, tatlı kaşığıyla vermeye başlıyor. Tüm zamların karşılığında kendisine gelecek vergiye bindirdikçe bindiren hükümet insanların enflasyonun altında un ufak olmasına yol açıyor.” dedi.