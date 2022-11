Başkan Binzet’ten Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Binzet mesajında, "Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir. Her zaman ve her şart altında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olan öğretmenlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal görevi yerine getirirken şehit olan, hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum." dedi.