Galeriler Yazarlar
Adıyaman 17
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.390,98
ALTIN
902,23
DOLAR
15,41
STERLİN
18,87
EURO
16,07

Başkan Binzet’ten Kaftancıoğlu’na destek mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Verilen karara karşı olduklarını belirterek, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanında olduklarını söyledi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 19:19
12 Okunma
Başkan Binzet’ten Kaftancıoğlu’na destek mesajı

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onanmasının ardından CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet'ten karar sonrası Canan Kaftancıoğlu'na destek mesajı geldi. 
Başkan Binzet, "Saray talimatıyla verilen hukuksuz bu karara karşı İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız. Atılan iftiralar ve sonrasında verilen hukuki bir dayanağı olmayan bu cezaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Sayın başkanımıza verilen bu ceza siyasi bir karardır. Verilen bu karar ne yazık ki ülkemizde hukukun üstünlüğünün yok olduğunun en önemli örneği olmuştur. Başkanımızın yanındayız" dedi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Tutdere’den Bakan Soylu’ya Çağrı: Çiftçinin ekmeğinden elini çek
Milletvekili Tutdere’den Bakan Soylu’ya Çağrı: Çiftçinin ekmeğinden elini çek
CHP’li Binzet: AK Parti'nin gidişi ulusal bir kurtuluş olacak, memleket nefes alacak
CHP’li Binzet: AK Parti'nin gidişi ulusal bir kurtuluş olacak, memleket nefes alacak
CHP'li Buluş: AK Parti'nin 20 yıldaki intihar bilançosu ortaya çıktı
CHP'li Buluş: AK Parti'nin 20 yıldaki intihar bilançosu ortaya çıktı
Aydın’ın ismi Samsat’ta yaşatılacak
Aydın’ın ismi Samsat’ta yaşatılacak
Ulubey: İntihar olayları hepimizi derin üzüntüye koymuştur
Ulubey: İntihar olayları hepimizi derin üzüntüye koymuştur
Tutdere Dolu afetinden etkilenen çiftçinin mağduriyetini TBMM’de gündeme getirdi
Tutdere Dolu afetinden etkilenen çiftçinin mağduriyetini TBMM’de gündeme getirdi
Milletvekili Tutdere: Kamulaştırma ve iskân konusu ciddi mağduriyetler yaratıyor
Milletvekili Tutdere: Kamulaştırma ve iskân konusu ciddi mağduriyetler yaratıyor
Milletvekili Tutdere: Ekonomik krizden dolayı vatandaşlarımız ahırdaki hayvanını besleyemez hale geldi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Ekonomik krizden dolayı vatandaşlarımız ahırdaki hayvanını besleyemez hale geldi - Videolu Haber
İYİ Parti İl Başkanı Doğan Adıyaman'da İntihar Vakaları Arttı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan Adıyaman'da İntihar Vakaları Arttı
CHP'li Buluş, tarlada kadınları ziyaret ederek 'Anneler Günü'nü kutladı
CHP'li Buluş, tarlada kadınları ziyaret ederek 'Anneler Günü'nü kutladı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Anneler Gününü Kutladı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Anneler Gününü Kutladı
İş İnsanı Karahan'dan 'Anneler Günü' mesajı
İş İnsanı Karahan'dan 'Anneler Günü' mesajı
CHP'li Binzet: Muhalefet hangi sorunu dile getirdi ise iktidar onu yaptı - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Muhalefet hangi sorunu dile getirdi ise iktidar onu yaptı - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Köylerimiz şehirlerden farkı yok - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Köylerimiz şehirlerden farkı yok - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin’den 'Anneler Günü' mesajı
AK Parti'li Dağtekin’den 'Anneler Günü' mesajı
Milletvekili Tutdere’den Anneler Günü mesajı
Milletvekili Tutdere’den Anneler Günü mesajı
Milletvekili Tutdere: Dolu afetinden dolayı fıstık ağaçlarında dal, buğdaylarda başak kalmadı
Milletvekili Tutdere: Dolu afetinden dolayı fıstık ağaçlarında dal, buğdaylarda başak kalmadı
Başkan Binzet'ten Anneler Günü mesajı
Başkan Binzet'ten Anneler Günü mesajı
HDP üyelerinden saldırıları açıklaması - Videolu Haber
HDP üyelerinden saldırıları açıklaması - Videolu Haber
Başkan Dağtekin: En kısa sürede yaraları saracağız
Başkan Dağtekin: En kısa sürede yaraları saracağız
Milletvekili Tutdere üyeleri ve vatandaşlarla bayram kutladı
Milletvekili Tutdere üyeleri ve vatandaşlarla bayram kutladı
Boynukara Suriye ve Suriyeliler meselesine değindi
Boynukara Suriye ve Suriyeliler meselesine değindi
İYİ Parti İl Başkanı Doğan: "Partimizden Yeni İstifa Edip Katılım Olmamıştır"
İYİ Parti İl Başkanı Doğan: "Partimizden Yeni İstifa Edip Katılım Olmamıştır"
İYİ Parti'den AK Parti’ye katılım - Videolu Haber
İYİ Parti'den AK Parti’ye katılım - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: Hiç kimsenin Adıyaman’ın sahibi gibi davranmaya hakkı yok
CHP'li Tutdere: Hiç kimsenin Adıyaman’ın sahibi gibi davranmaya hakkı yok
CHP’li Bozat’tan Ramazan Bayram mesajı
CHP’li Bozat’tan Ramazan Bayram mesajı
İş İnsanı Karahan'dan Ramazan Bayramı mesajı
İş İnsanı Karahan'dan Ramazan Bayramı mesajı
AK Parti teşkilatı iftar programında bir araya geldi - Videolu Haber
AK Parti teşkilatı iftar programında bir araya geldi - Videolu Haber
Fatma Ulubey'den 1 Mayıs açıklaması
Fatma Ulubey'den 1 Mayıs açıklaması
Milletvekili Tutdere: Hakça bölüşen bir Türkiye’yi kol kola verdiğimiz mücadeleyle hep birlikte inşa edeceğiz
Milletvekili Tutdere: Hakça bölüşen bir Türkiye’yi kol kola verdiğimiz mücadeleyle hep birlikte inşa edeceğiz

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim