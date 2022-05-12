Başkan Binzet’ten Kaftancıoğlu’na destek mesajı

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onanmasının ardından CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet'ten karar sonrası Canan Kaftancıoğlu'na destek mesajı geldi.

Başkan Binzet, "Saray talimatıyla verilen hukuksuz bu karara karşı İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız. Atılan iftiralar ve sonrasında verilen hukuki bir dayanağı olmayan bu cezaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Sayın başkanımıza verilen bu ceza siyasi bir karardır. Verilen bu karar ne yazık ki ülkemizde hukukun üstünlüğünün yok olduğunun en önemli örneği olmuştur. Başkanımızın yanındayız" dedi.