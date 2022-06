Başkan Binzet'ten erken seçim çağrısı

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, güncel konulara ve ekonomideki gidişata ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerdeki sert sözlerini değerlendiren Başkan Binzet şöyle dedi:

"AK Parti'nin başındaki küfürbaz adına utanıyorum. Çünkü cumhurbaşkanlığı makamını kirleten bu adam, milletin yarısından fazlasına ağza alınmayacak sözler sarf ediyor, genel başkanımıza ise insan ağzına yakışmayacak sözler söylüyor. Bir ülkenin tüm vatandaşlarını temsil ettiği öne sürülen cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden bu adam, bir ülke için ciddi manada utanç verici."

"Her kelimede zehir saçıyor"

Siyasetin biteceğini fakat nezaket ve saygı devam edeceğini belirten Binzet,"AK Parti'nin başındaki bu küfürbaz ülkenin çivisini çıkardı. Giderayak millete nasıl çektirsem diye düşünmekten kendisini alamıyor. Bir yandan da koltuğu kaybetme korkusuyla her kirli yola bulaşma potansiyeli var. Ekonomiyi batırdığı yetmiyor gibi bunun üstünü örtmek için sağa sola küfür ederek geziyor, konuştuğu her kelimede zehir saçıyor. Ancak bu böyle gitmez. AK Parti'nin başındaki zat, az bir süren kaldı. Artık yolun sonuna yaklaştık. Emekliliğine hazırlan. Millete küfretme, millete ihanet etme. Siyaset biter, nezaket ve saygı devam eder. Bu milletin sana saygısı kalsın istiyorsan artık biraz durul. Ve kaybettiğini kabul ederek erken seçim kararı al. Çünkü ne kadar erken seçim olursa bu milletin huzura erişi o kadar çabuk olur"dedi.