Başkan Binzet'ten Anneler Günü mesajı

Anneliğin fedakârlık ve sabrın en sağlam hali olduğunu ifade eden CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet,"Anne, sevgi demektir, şefkat demektir. Annelik, fedakârlık ve sabrın en sağlam hali demektir. O nedenledir ki annelerimizin bizim hayatlarımızdaki yeri hiç kimseye değişemeyeceğimiz kadar değerlidir. Annelerimizi sadece karşılıksız sevgilerinden ve bizlere ışık tutan ilk öğretmenler olması sebebiyle el üstünde tutmalıyız ve asla saygıda kusur etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerimizin ellerinden öper, anneler gününü en samimi duygularımla kutlarım"dedi.