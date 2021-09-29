Galeriler Yazarlar
Adıyaman 33°
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1393.06
ALTIN
493.10
DOLAR
8.8782
STERLİN
11.9282
EURO
10.3204

Başkan Binzet’ten, Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a hayırlı olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman Barosu Başkanlığına seçilen Bilal Doğan ve yönetimini ziyaret etti.

29 Eylül 2021 Çarşamba 16:37
17 Okunma
Başkan Binzet’ten, Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a hayırlı olsun ziyareti

Ziyaret sırasında açıklama yapan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, “İl ve ilçe yöneticilerimizle beraber Adıyaman Barosu başkanlığına seçilen Bilal Doğan ve yönetimini ziyaret edip başarılar diledik. Barolarımızın adaletin temsil ve tesis edilmesinde büyük görevleri vardır. Bu nedenle kendisinin ve yönetiminin aldığı sorumluluk büyüktür. Biz kendilerine üzerimize düşen ne varsa, elimizden gelen her konuda yardımcı olmaya hazırız. Adıyaman Barosu Başkanlığına seçilen Bilal Doğan ve yönetimine tekrar başarılar diliyoruz” dedi.

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan ise, ziyaretlerinden ötürü CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet nezdinde parti il ve ilçe yöneticilerine teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Ankara'da
AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Ankara'da
CHP'li Binzet: Çocuklarımızın eğitimi için elimizi taşın altına koymaya hazırız - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Çocuklarımızın eğitimi için elimizi taşın altına koymaya hazırız - Videolu Haber
Aydın’dan Nemrut’un eteğindeki köylere özel ziyaret
Aydın’dan Nemrut’un eteğindeki köylere özel ziyaret
Milletvekili Aydın: Arazilerin en az yüzde 80’i sulanabilir seviye gelebilecek - Videolu Haber
Milletvekili Aydın: Arazilerin en az yüzde 80’i sulanabilir seviye gelebilecek - Videolu Haber
CHP’li Tutdere: Eğitim Bayramı’nda hükümete yüklendi
CHP’li Tutdere: Eğitim Bayramı’nda hükümete yüklendi
Aydın: Eğitim ve öğretim her zaman birinci önceliğimiz
Aydın: Eğitim ve öğretim her zaman birinci önceliğimiz
Milletvekili Tutdere: Çiftçiler çaresiz bırakıldı, tohumlar depoda kaldı
Milletvekili Tutdere: Çiftçiler çaresiz bırakıldı, tohumlar depoda kaldı
AK Parti Adıyaman heyeti gazetecilerle gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
AK Parti Adıyaman heyeti gazetecilerle gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
Başkan Binzet, barınma sorununu yaşayan öğrencilere destek verdi
Başkan Binzet, barınma sorununu yaşayan öğrencilere destek verdi
Başkan Binzet: İktidarın unuttuğu köylerimizi ziyaret ettik
Başkan Binzet: İktidarın unuttuğu köylerimizi ziyaret ettik
CHP’li Binzet: Gazilerimiz her Türk ferdi için bir kahraman, bir efsanedir
CHP’li Binzet: Gazilerimiz her Türk ferdi için bir kahraman, bir efsanedir
CHP’li Tutdere: Üniversite öğrencilerimizin yurt sorunları var - Videolu Haber
CHP’li Tutdere: Üniversite öğrencilerimizin yurt sorunları var - Videolu Haber
Vekil Aydın: Uçak sefer sayısını artırıyoruz
Vekil Aydın: Uçak sefer sayısını artırıyoruz
CHP'li Tutdere: Bu işler koltuğa oturup ahkam kesmekle olmuyor
CHP'li Tutdere: Bu işler koltuğa oturup ahkam kesmekle olmuyor
Tutdere: Badem zirvesinde çiftçinin sesi oldu
Tutdere: Badem zirvesinde çiftçinin sesi oldu
Boynukara: Meydanlarda kalabalık olmak ile sandıktan çıkmak ve seçilmek çok farklı şeyler
Boynukara: Meydanlarda kalabalık olmak ile sandıktan çıkmak ve seçilmek çok farklı şeyler
Aydın, Kahta’da yeni diş hastanesinde çalışmaları inceledi
Aydın, Kahta’da yeni diş hastanesinde çalışmaları inceledi
Aydın: Esnaflarımız, ülkemizin en dinamik gücüdür
Aydın: Esnaflarımız, ülkemizin en dinamik gücüdür
CHP’li Tutdere: Aydınlık ve çağdaş bir Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz
CHP’li Tutdere: Aydınlık ve çağdaş bir Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz
Vekil Aydın: Adıyaman'ın Mega Projesi Koçali Barajı
Vekil Aydın: Adıyaman'ın Mega Projesi Koçali Barajı
AK Partili Alkayış: Şehirde ne varsa aynı hizmetler köylerde olacak
AK Partili Alkayış: Şehirde ne varsa aynı hizmetler köylerde olacak
CHP'li Buluş: CHP ülkemize umut olan partidir
CHP'li Buluş: CHP ülkemize umut olan partidir
Esnaf anlattı CHP Milletvekili Tutdere dinledi
Esnaf anlattı CHP Milletvekili Tutdere dinledi
Vekil Ahmet Aydın: Erken seçim yok
Vekil Ahmet Aydın: Erken seçim yok
Milletvekili Aydın: Eğitim seviyesi yüksek olan toplumlar dünyaya yön verir
Milletvekili Aydın: Eğitim seviyesi yüksek olan toplumlar dünyaya yön verir
CHP'li Buluş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
CHP'li Buluş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
CHP'li Buluş: Çözüm yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesidir
CHP'li Buluş: Çözüm yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesidir
CHP'li Binzet: Güçlü bir gelecek için iyi bir eğitim şart
CHP'li Binzet: Güçlü bir gelecek için iyi bir eğitim şart
Başkan Diler: Diyarbakır Anneleri terör örgütünün kimyasını bozdu
Başkan Diler: Diyarbakır Anneleri terör örgütünün kimyasını bozdu
Tutdere: Besni’yi karış karış gezecek sıkmadık el bırakmayacağız
Tutdere: Besni’yi karış karış gezecek sıkmadık el bırakmayacağız

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim