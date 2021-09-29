Başkan Binzet’ten, Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a hayırlı olsun ziyareti

Ziyaret sırasında açıklama yapan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, “İl ve ilçe yöneticilerimizle beraber Adıyaman Barosu başkanlığına seçilen Bilal Doğan ve yönetimini ziyaret edip başarılar diledik. Barolarımızın adaletin temsil ve tesis edilmesinde büyük görevleri vardır. Bu nedenle kendisinin ve yönetiminin aldığı sorumluluk büyüktür. Biz kendilerine üzerimize düşen ne varsa, elimizden gelen her konuda yardımcı olmaya hazırız. Adıyaman Barosu Başkanlığına seçilen Bilal Doğan ve yönetimine tekrar başarılar diliyoruz” dedi.

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan ise, ziyaretlerinden ötürü CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet nezdinde parti il ve ilçe yöneticilerine teşekkür etti.