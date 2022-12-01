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Başkan Binzet'ten '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

01 Aralık 2022 Perşembe 22:38
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Başkan Binzet'ten '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

Bu önemli günde, engelli insanları anlayabilmek açısından oldukça büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Binzet,"Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i, yani 1 milyardan fazla kişi çeşitli yeti yitimi (Engellilik) durumuna sahiptir. Engellilik oldukça çeşitlilik göstermekte, nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış nedeni ile engelli sayısı da artmaktadır. Bu önemli gün, engelli insanları anlayabilmek açısından oldukça büyük öneme sahip. Çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur. Bugün gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli “engeller” ile karşılaşan engelli insanlarımızın farkına varmak ve onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyi olma hali olarak tanımlanan sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çaba sarf edilmelidir."dedi.
"Yılda bir gün hatırlamak ve sonrasında unutmak doğru bir yaklaşım değildir"
Engelli vatandaşların sadece yıldan bir gün hatırlamak doğru bir yaklaşım olmadığının altını cizen Binzet, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olarak kutlanması elbette ki çok önemli, ancak engelli vatandaşlarımızı sadece yılda bir gün hatırlamak ve sonrasında unutmak doğru bir yaklaşım değildir. Engelli vatandaşlarımız için, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamu otoritelerince alınacak önlemlerin, tedbirlerin ve yapılacak organizasyonların, sivil toplum örgütlerini de içine alacak biçimde daha da yaygınlaştırılmasını ve somut adımların atılması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli yurttaşlarımızın gününü kutluyor, yaşamları boyunca sağlık, mutluluk, huzur diliyorum."

 

Kaynak: PHA
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