Başkan Binzet’ten 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs çöken emperyalistlere ve onun güdümündeki maşalara karşı verilen Kurtuluş Savaşı olduğunu söyleyen Binzet, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"19 Mayıs, vatan topraklarının üzerine gölge gibi çöken emperyalistlere ve onun güdümündeki maşalara karşı verilen Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç tarihtir. 19 Mayıs’ta yanan meşale Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesiyle Cumhuriyetine kavuşmuş ve bağımsızlığın ışığı sonsuza dek aydınlanmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, hepsini saygıyla anıyorum. Öte yandan Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizin gözlerinden öpüyor, 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”