Başkan Binzet "“TÜİK”i Yerden Yere Vurdu

Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 36,08, aralık ayı enflasyonu ise yüzde 13,58 olarak tespit edildi. CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet de TÜİK’in açıklamasını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK YALAN SÖYLEMENİN BEDELİNİ ÖDEYECEK”

“TÜİK denilen içi boşaltılmış ve AKP genel başkanının güdümündeki borozanlık yapan kurum, yalan verilerle iktidarın değirmenine su taşımaya çalışıyor. Gerçeği gizleyemeyecek oranda bir açıklama yapan TÜİK buna rağmen tam oranları vermemekte ısrar ediyor. İnsanlar ekmek kuyruklarında saatlerce beklerken, asgari ücretle ay sonunu getiremezken, memurlar, emekliler canından bezmişken, bu iktidar yüzünden gençlerin ülkeden umudu kalmamışken, paramızın değeri yok olup giderken TÜİK enflasyon oranını yıllık yüzde 36 olarak paylaşıyor. İnsanlar artık yalanlarınızdan bıktı. İnsanlar Erdoğan’dan ve partisinden illallah etti. Ve insanlar şimdi yapılacak seçimi bekliyor. Paylaştığı verilerle halka yalan söyleyen TÜİK de iktidar değişikliğiyle halkı aldatmanın, manipülasyon yapmanın, yalan söylemenin bedelini kanunlar önünde ödeyecek. Geliyor gelmekte olan!”