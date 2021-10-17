Başkan Binzet'ten Yerel Basına Destek Açıklaması

CHP’li Burak Binzet, yerel gazeteleri zora sokacak olan, Maliye Bakanlığı’nın bazı resmî ilanlarının artık gazetelere verilmemesini öngören maddeyle ilgili konuştu. Başkan Binzet şunları söyledi:

“YEREL BASINI BİTİRECEK DEĞİL TEŞVİK EDECEK KANUNLAR VE MADDELER OLMALI”

“Şu sıralar Meclis’te Maliye'nin bazı ilanlarını yerel basın yerine internetten verebileceği yönündeki hüküm tartışma konusu. Ulusal basından ziyade yerel basın, biz de dahil olmak üzere diğer illerimizin sesidir. Bu bahse konu madde ise bu sesin kesilmesi ve halkın yerinden haber almasını engellemekten başka bir anlama gelmemektedir. Maddi olarak zaten zor şartlar altında kendini döndürebilen yerel basın çok daha zorlanacak ve hatta birçok basın kuruluşu kapısını kapatacaktır. Bu da kamuoyunun haber alma hakkını elinden zorla almaktan başka bir şey değildir. O nedenle yerel basını zor duruma düşürecek, bitirecek değil daha da teşvik edici kanunların, maddelerin yapılması gerekir.”